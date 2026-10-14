Asacom, sub-emendamento di Gennuso (FI) da 12,5 milioni di euro in più per i Comuni

Politica · Legge di satbilità

Il deputato regionale di Forza Italia Riccardo Gennuso ha presentato un sub-emendamento al collegato alla legge di stabilità regionale, nell’ambito delle variazioni di bilancio, per incrementare di 12 milioni e 500 mila euro le risorse destinate alle attività Asacom (Assistenza all’Autonomia e alla Comunicazione) attraverso i Distretti socio-sanitari.

La proposta punta a rafforzare i fondi a disposizione dei Comuni per garantire la continuità dei servizi di assistenza specialistica rivolti agli alunni con disabilità, attraverso una programmazione triennale che prevede la conferma dell’incremento delle risorse per ciascuna annualità.

“L’obiettivo – dice Gennuso – è assicurare agli enti locali una maggiore disponibilità finanziaria così da garantire una programmazione più stabile, consentendo ai Distretti socio-sanitari di organizzare il servizio con una prospettiva pluriennale e di rispondere alle esigenze degli studenti e delle loro famiglie. Consolidare il sostegno regionale alle attività Asacom, riconoscendo il ruolo svolto dai Comuni nella gestione di un servizio fondamentale vuol dire garantire il diritto allo studio, l’inclusione scolastica e l’autonomia degli alunni con disabilità, dimostrando di essere vicini a quest’ultimi e alle loro famiglie”.