Ascensione di Floridia, il sindaco Carianni: “evento in costante crescita. Grande coinvolgimento della città”

L’edizione di quest’anno dell’Ascensione di Floridia è la quinta firmata dall’amministrazione Carianni e ha segnato il passaggio tra il primo e il secondo mandato del sindaco, rieletto lo scorso 25 maggio. “Un’edizione che si pone in netta continuità con il lavoro svolto negli ultimi cinque anni – afferma il primo cittadino –, ma con una spinta verso l’alto in termini di qualità”. Oltre al tradizionale Palio, infatti, il programma è stato arricchito da eventi collaterali pensati per elevare il profilo della manifestazione.

“I risultati sono già evidenti: fin dai primi giorni della settimana, Floridia ha registrato una presenza di pubblico straordinaria” prosegue. Secondo Carianni, la grande adesione dimostra che l’evento è profondamente sentito non solo dai floridiani, ma attira visitatori da buona parte della Sicilia e del Mezzogiorno.

Il vero motore della festa rimane l’impegno dei quartieri storici “fondamentali per la riuscita di ogni manifestazione cittadina. L’Ascensione è animata dai bambini e dalle bambine dei nostri quartieri storici che abbiamo voluto riorganizzare per dare una struttura e una regolamentazione più solide“, prosegue, evidenziando negli anni come la sua amministrazione sia riuscita a costruire un rapporto di sinergia con i quartieri e i loro rappresentanti.