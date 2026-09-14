ASD Billiards Club Priolo Gargallo campione nazionale ai campionati di Rho

Sport · BILIARDO PRIOLO

L’ASD Billiards Club Priolo Gargallo si è laureata campione nazionale di biliardo. Un risultato straordinario per la comunità priolese: titolo italiano conquistato ai campionati disputati questo fine settimana a Rho (Milano).

A salire sul gradino più alto del podio sono stati: Daniele Parisi, Ivan Gibilisco, Roberto Daniele, Luigi Pantisano;, Gianluca Amoroso, Antonio Catinello, Salvatore Torrisi e Massimiliano Patrizi

Un successo costruito con impegno, passione, sacrificio e spirito di squadra, che porta ancora una volta il nome di Priolo Gargallo ai vertici dello sport nazionale.

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Il Sindaco Pippo Gianni, il vicesindaco Alessandro Biamonte e tutta l’Amministrazione comunale esprimono le più sincere congratulazioni a tutti gli atleti e all’intera società.

“Avete dimostrato che con passione, determinazione e sacrificio si possono raggiungere risultati straordinari – dicono Gianni e Biamonte -. Questo successo rappresenta un motivo di orgoglio per tutta la comunità e testimonia ancora una volta il valore delle nostre realtà sportive e dei nostri talenti. Grazie per aver scritto una pagina importante della storia sportiva di Priolo Gargallo.”