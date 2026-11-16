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ASD Futsal Holimpia Under 19, 3-3 con il Ferla dopo 40 minuti ad alta intensità

di Giulio Perotti ·
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Holimpia Under 19

L’Under 19 dell’ASD Futsal Holimpia conquista un prezioso pareggio per 3-3 contro i pari età del Ferla, al termine di una partita intensa e ricca di capovolgimenti di fronte.

Quaranta minuti giocati a ritmi altissimi, in cui i ragazzi siracusani hanno saputo soffrire, reagire e lottare su ogni pallone, dimostrando grande maturità contro un avversario mai domo.

Non sono mancati momenti di tensione che hanno costretto il direttore di gara a ricorrere all’uso dei cartellini. Episodi che raccontano tutta l’intensità di una sfida sentita ma corretta che racconta la voglia di vincere di entrambe le squadre.

Complimenti a tutta la squadra – scrive la dirigenza in una nota -, quando si gioca con questa passione e questo attaccamento alla maglia il risultato va ben oltre il tabellino ed è la dimostrazione di quanto amore ci sia dietro ogni singolo allenamento e ogni corsa.”

Giulio Perotti

Giulio Perotti

Giornalista pubblicista dal 2016 e veterano della redazione, dove scrive dal 2011: sport, cronaca, politica locale e ambiente. Consigliere nazionale Fnsi e delegato Assostampa Sicilia, è la memoria storica del giornale.

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