ASD Futsal Holimpia Under 19, 3-3 con il Ferla dopo 40 minuti ad alta intensità

L’Under 19 dell’ASD Futsal Holimpia conquista un prezioso pareggio per 3-3 contro i pari età del Ferla, al termine di una partita intensa e ricca di capovolgimenti di fronte.
Quaranta minuti giocati a ritmi altissimi, in cui i ragazzi siracusani hanno saputo soffrire, reagire e lottare su ogni pallone, dimostrando grande maturità contro un avversario mai domo.
Non sono mancati momenti di tensione che hanno costretto il direttore di gara a ricorrere all’uso dei cartellini. Episodi che raccontano tutta l’intensità di una sfida sentita ma corretta che racconta la voglia di vincere di entrambe le squadre.
“Complimenti a tutta la squadra – scrive la dirigenza in una nota -, quando si gioca con questa passione e questo attaccamento alla maglia il risultato va ben oltre il tabellino ed è la dimostrazione di quanto amore ci sia dietro ogni singolo allenamento e ogni corsa.”