ASD Olimpique Priolo: 15 anni di calcio, passione ed educazione per i giovani

La Scuola Calcio ASD Olimpique Priolo festeggia i suoi primi 15 anni di attività. Fondata nel 2010 a Priolo Gargallo da Paolo Giaquinta, la società è diventata in poco tempo un punto di riferimento per tanti ragazzi del territorio, coniugando la passione per il calcio con l’attenzione alla crescita sportiva e personale dei giovani atleti.

Sin dalla nascita, l’Olimpique Priolo ha partecipato a numerosi campionati regionali e locali, distinguendosi per lo spirito combattivo e il grande entusiasmo che coinvolge atleti e famiglie. Tra i traguardi più significativi figurano la vittoria di coppe giovanili regionali e la partecipazione a prestigiosi tornei internazionali in Germania e Polonia, risultati che confermano la solidità del progetto.





Particolare attenzione è riservata al settore giovanile, cuore pulsante della scuola. Grazie a un percorso costante di formazione e crescita, la Figc ha riconosciuto all’Olimpique Priolo la qualifica di società di secondo livello, un importante traguardo che testimonia la qualità del lavoro svolto.

Le categorie attualmente attive sono Galletti, Piccoli Amici, Primi Calci, Pulcini ed Esordienti, che si allenano quotidianamente presso il campo comunale di San Focà. Da due anni, inoltre, la scuola è affiliata al Catania FC: una collaborazione che ha già portato due giovanissimi talenti, classe 2015, a vestire la maglia del settore giovanile rossazzurro.

Lo staff tecnico è composto da istruttori qualificati con patentini UEFA B e UEFA C, due laureati in scienze motorie e una psicologa che affianca il percorso sportivo dei ragazzi, in linea con l’approccio educativo e inclusivo che caratterizza la società.

Il recente Open Day del 30 agosto, che ha visto la partecipazione di centinaia di bambini, ha confermato il forte legame tra l’Olimpique Priolo e la comunità locale. Un compleanno speciale, dunque, per una realtà che da 15 anni rappresenta non solo una scuola di calcio, ma una vera scuola di vita.