ASD Siracusa Pesca Sport e Ambiente presenta la Stagione Estiva 2026: una realtà sempre più protagonista nel sociale e sul territorio

Una serata partecipata e ricca di contenuti quella organizzata dall’ASD Siracusa Pesca Sport e Ambiente alla Nautica Ginevra Mare di Gaetano Maugeri, occasione scelta dall’associazione per presentare ufficialmente la stagione estiva 2026 a soci, famiglie, istituzioni e partner.

La stagione estiva 2026 sarà fortemente orientata al sociale e alla tutela dell’ambiente, con numerosi eventi e iniziative dedicati in particolare ai bambini e ai fratelli diversamente abili, confermando la volontà dell’associazione di promuovere inclusione, aggregazione e sensibilizzazione attraverso la pesca sportiva e il contatto con la natura.

A fare gli onori di casa il presidente Roberto Incremona insieme al vicepresidente Carmelo Corallo, al segretario Salvo Mangano, al tesoriere Daniele Privitera e ai collaboratori dell’area tecnica.

Tra gli ospiti presenti i dirigenti UISP Iblei Enrico Caracò e Isabella Di Bartolomeo, il vicesindaco di Siracusa Edy Bandiera e il consigliere comunale e provinciale Matteo Melfi, a conferma del crescente rapporto tra l’associazione, il mondo sportivo e le istituzioni del territorio.

Nel corso dell’incontro sono stati illustrati i risultati raggiunti negli ultimi anni, con particolare riferimento al lavoro svolto per l’assegnazione della prima area dedicata ai pescatori sportivi della città. Un importante traguardo che rappresenta soltanto l’inizio di un percorso più ampio. L’associazione continua infatti a lavorare, in sinergia con gli enti preposti e le autorità competenti, per individuare e realizzare nuove aree da destinare alla pesca sportiva sul territorio cittadino, offrendo sempre maggiori opportunità agli appassionati e promuovendo al tempo stesso inclusione, accessibilità e rispetto dell’ambiente.

Tra le notizie più importanti emerse durante la serata vi è stata la conferma che l’ASD Siracusa Pesca Sport e Ambiente sarà chiamata a gestire il settore della pesca sportiva UISP a livello nazionale. Si attende ormai soltanto l’ufficialità da parte degli organi competenti, passaggio che consentirà l’avvio dei primi corsi federali per istruttori e l’inizio di un nuovo percorso di crescita per l’intero movimento della pesca sportiva UISP in Italia. Un incarico di grande prestigio che rappresenta il riconoscimento del lavoro svolto negli anni dall’associazione siracusana, diventata oggi un punto di riferimento nel panorama nazionale non solo per l’attività sportiva, ma anche per l’impegno nel sociale, nella tutela ambientale e nella valorizzazione del territorio.

Particolarmente positivo anche l’interesse manifestato dalla Regione Siciliana verso le attività promosse dall’associazione, elemento che potrebbe aprire la strada a future collaborazioni per lo sviluppo di nuovi progetti e iniziative sul territorio.

Momento particolarmente significativo della serata è stata la consegna di targhe di riconoscimento agli ospiti e ai partner che sostengono l’associazione. Emozionante anche la consegna di una targa di stima all’ASD Siracusa Pesca Sport e Ambiente da parte dei dirigenti UISP Iblei, quale riconoscimento per l’impegno profuso nella promozione della pesca sportiva, nella tutela ambientale e nelle numerose attività sociali realizzate sul territorio.

L’evento si è concluso con una cena conviviale che ha coinvolto soci, famiglie e ospiti, in un clima di amicizia, condivisione e partecipazione.