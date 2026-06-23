Ashtrom in vacanza in Sicilia: manager israeliani al resort di Augusta. Abaco presenta denuncia in Procura a Siracusa

L’associazione A.Ba.Co. (Associazione di base dei consumatori) comunica di aver formalmente depositato una denuncia-querela presso la Procura della Repubblica di Roma e la Procura della Repubblica di Siracusa attraverso l’avv. Vincenzo Perticaro in merito alla presenza e alle attività del Gruppo israeliano Ashtrom sul territorio siciliano.

Il Gruppo Ashtrom, già inserito nella “black list” dell’Alto commissariato delle Nazioni Unite per i diritti umani (OHCHR) per il suo ruolo negli insediamenti illegali in Cisgiordania e Gerusalemme Est, ha trovato ospitalità e organizzato soggiorni per i propri dipendenti all’interno di una struttura ricettiva di lusso sita nel territorio siciliano, specificamente nel resort di Brucoli.

Per A.Ba.Co., questa è una grave violazione dei principi etici e giuridici internazionali. L’associazione denuncia come la presenza di tale corporation sul suolo italiano, attiva nella costruzione e gestione di infrastrutture che contribuiscono alla violazione del Diritto Internazionale Umanitario e dello Statuto di Roma, configuri una intollerabile forma di complicità da parte delle istituzioni italiane.

Con questo atto, A.Ba.Co. richiede alle Autorità competenti di accertare le responsabilità penali dimostrata verso le attività del Gruppo Ashtrom in Sicilia, di intraprendere ogni azione necessaria per porre fine a questa situazione e si riserva di costituirsi parte civile in ogni futura sede giudiziaria a tutela dei diritti umani e della legalità internazionale.