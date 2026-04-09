Asili nido comunali di Siracusa. Il Tar conferma l’aggiudicazione a Sirio-Esperia 2000

Il Tar di Catania ha rigettato il ricorso presentato da Noi Società Cooperativa Sociale nell’ambito della procedura per l’affidamento del servizio di gestione di due asili nido comunali di Siracusa, confermando così gli atti con cui il Comune aveva disposto l’esclusione della cooperativa per incongruità dell’offerta e la successiva aggiudicazione in favore del raggruppamento formato da Sirio Società Cooperativa Sociale e Società Cooperativa Sociale Esperia 2000.

La sentenza chiude un contenzioso complesso nato dopo che, in un primo momento, la gara era stata aggiudicata proprio a Noi, risultata prima classificata con 98,63 punti, davanti al raggruppamento controinteressato, fermo a 96,30 punti. Dopo la consegna anticipata del servizio a partire dal 1° aprile 2025 e la stipula del contratto il 10 giugno 2025, il secondo classificato aveva però impugnato l’aggiudicazione. Con una precedente decisione, il Tar aveva già imposto al Comune una verifica più approfondita sull’anomalia dell’offerta, in particolare sul monte ore, sulla copertura dei turni e sul rispetto dei minimi retributivi.

A seguito di quella istruttoria, il Comune di Siracusa aveva disposto prima l’esclusione di Noi e la risoluzione del contratto in corso, poi l’aggiudicazione al raggruppamento Sirio-Esperia 2000. Contro questi provvedimenti la cooperativa esclusa era tornata davanti al giudice amministrativo, sostenendo la piena sostenibilità economica e organizzativa della propria proposta e contestando il metodo di calcolo utilizzato dalla stazione appaltante.

Il Tar, però, ha ritenuto fondate le valutazioni del Comune. Nella parte centrale della sentenza, i giudici spiegano che l’importo destinato dalla ricorrente alla manodopera non era sufficiente a coprire il fabbisogno di personale necessario per garantire l’esecuzione del servizio “a pieno regime”, nel rispetto degli standard richiesti e dell’offerta tecnica presentata.

Secondo il Tribunale, il punto cruciale della vicenda riguarda il metodo con cui Noi aveva calcolato il fabbisogno del personale. La cooperativa, infatti, aveva parametrato il servizio sul numero complessivo dei posti dei due nidi, cioè 81, mentre per il Tar il calcolo andava effettuato considerando separatamente le due strutture, rispettivamente da 39 e 42 posti, in quanto fisicamente distinte e bisognose di personale esclusivamente dedicato: le risorse non potevano essere “spalmate” tra due plessi non contigui.

La sentenza evidenzia anche il divario tra il monte ore dichiarato dalla ricorrente e quello ritenuto necessario dalla stazione appaltante. Considerando 75,5 settimane effettive di servizio, il monte ore complessivo indicato dalla cooperativa risultava pari a 56.058,75 ore, mentre il fabbisogno stimato dal Comune era di 64.543,40 ore. Da qui la conclusione che l’offerta non garantisse un’adeguata copertura del servizio.

Il Tar ha inoltre respinto le argomentazioni relative all’assenteismo dei bambini e alla possibilità di rimodulare ex post i costi. I giudici hanno chiarito che non è lecito riscrivere successivamente i costi dichiarati in gara, richiamando il principio che vieta di alterare in modo sostanziale la struttura dell’offerta economica durante il subprocedimento di verifica dell’anomalia.

Respinta anche la tesi secondo cui l’impiego di lavoratori svantaggiati e i relativi esoneri contributivi potessero colmare il gap economico rilevato. Per il Tribunale, quei risparmi non erano sufficienti a compensare lo scostamento tra i costi della manodopera dichiarati e quelli necessari per assicurare il servizio nei termini richiesti.