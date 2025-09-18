Asilo Nido a Città Giardino, il sindaco di Melilli in visita al cantiere

Questa mattina il sindaco del Comune di Melilli, Giuseppe Carta, ha effettuato un sopralluogo al cantiere dell’asilo nido di Città Giardino, attualmente in fase di realizzazione.

Ad accompagnarlo, l’assessore all’Igiene urbana, Ambiente e Decentramento, Mirko Aloisio, e il vice responsabile dell’ufficio tecnico comunale, Giuseppe Amato.

La nuova struttura sorgerà alle spalle della Scuola Primaria di Città Giardino e rappresenta un’opera strategica per il potenziamento dell’offerta educativa del territorio, con l’obiettivo di rispondere concretamente alle esigenze delle famiglie e favorire l’accesso a servizi per la prima infanzia moderni, sicuri e inclusivi.

Durante il sopralluogo, è stato verificato il buon avanzamento dei lavori, che procedono regolarmente nel rispetto del cronoprogramma previsto in vista dell’imminente apertura.

L’intervento è finanziato con fondi europei, regionali e PNRR, per un importo complessivo di circa 1 milione di euro, e prevede la realizzazione di spazi innovativi, attrezzati e adeguati agli standard più recenti in materia di sicurezza, sostenibilità e inclusione.

Il Comune di Melilli conferma il proprio impegno nel promuovere politiche a sostegno dell’infanzia e dello sviluppo educativo, attraverso investimenti mirati e infrastrutture all’avanguardia.

Seguiranno ulteriori aggiornamenti in merito allo stato di avanzamento dei lavori e alla data ufficiale di apertura dell’asilo.