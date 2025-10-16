Asp di Siracusa, al via la campagna vaccinazione antinfluenzale

L’Asp di Siracusa, attraverso il Servizio di Epidemiologia e Medicina Preventiva diretto da Fabio Contarino, ha predisposto l’approvvigionamento e la distribuzione delle dosi di vaccino destinate ai medici di medicina generale, ai pediatri di libera scelta, alle farmacie e alle strutture assistenziali.

“Come ogni anno – spiega Fabio Contarino – sarà possibile effettuare la vaccinazione contro l’influenza stagionale dal proprio medico di famiglia o nelle farmacie della provincia che partecipano all’iniziativa e negli ambulatori vaccinali dell’Asp di Siracusa di tutta la provincia, prenotandosi tramite il portale aziendale (www.asp.sr.it) o contattando telefonicamente il centro di riferimento. Il vaccino antinfluenzale è raccomandato a tutta la popolazione a partire dai 6 mesi di età, con particolare attenzione ai soggetti a maggiore rischio per età, condizioni cliniche o esposizione professionale”.

“La vaccinazione rappresenta lo strumento più efficace per prevenire l’influenza e ridurne le complicanze, che possono coinvolgere non solo l’apparato respiratorio ma anche altri organi e sistemi – dichiara il direttore generale dell’Asp di Siracusa Alessandro Caltagirone – mettendo a rischio la propria salute e di chi ci circonda. Rinnoviamo l’appello alla vaccinazione che rappresenta un importante strumento di sostenibilità del sistema sanitario nonché un gesto di responsabilità collettiva a salvaguardia della propria salute e di quella dell’intera comunità”.

Contestualmente sarà possibile vaccinarsi contro il virus respiratorio sinciziale. Quest’ultimo è destinato ai settantacinquenni, agli over sessanta con patologie croniche e alle donne in gravidanza tra la 32ª e la 36ª settimana.

La circolare ministeriale fornisce anche le indicazioni e le raccomandazioni per la campagna vaccinale contro il Sars-Cov 2, definendo un elenco di persone a cui viene raccomandata la vaccinazione di richiamo con il nuovo vaccino aggiornato, co-somministrabile con altri vaccini come quello antinfluenzale, fatte salve eventuali specifiche indicazioni d’uso o valutazioni cliniche.

Già dal 1° ottobre è partita la campagna di immunizzazione passiva contro il virus respiratorio sinciziale destinata ai neonati, ai bambini nati nel 2025 e ai più fragili fino ai due anni di età. Si tratta di un virus altamente contagioso, responsabile di infezioni respiratorie che vanno da forme lievi fino a bronchioliti e polmoniti. La somministrazione è prevista al punto nascita per i nati dal 1° ottobre 2025, oppure dal pediatra di libera scelta o nell’ambulatorio vaccinale per i nati tra il 1° gennaio e il 30 settembre 2025.