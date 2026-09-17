Asp di Siracusa, al via le attività gratuite del Motorhome odontoiatrico nei comuni

Attualità · asp sr

Si terrà lunedì 21 settembre 2026, alle ore 11, nell’area dell’ospedale A. Rizza di Siracusa, la cerimonia di inaugurazione del nuovo Motorhome, l’unità mobile aziendale destinata all’erogazione di servizi odontoiatrici itineranti su tutto il territorio provinciale.

L’iniziativa si inserisce nell’ambito del progetto “Contrastare la povertà sanitaria”, promosso nell’ambito del Programma Nazionale Equità nella Salute (PNES) 2021-2027 con il coordinamento dell’INMP (Istituto Nazionale per la promozione della salute delle popolazioni Migranti e per il contrasto delle malattie della Povertà).

L’evento avrà inizio nell’aula aziendale della Formazione, situata al secondo piano della palazzina all’ingresso dell’area dell’ospedale in viale Epipoli 72 a Siracusa, dove verranno illustrate le attività sanitarie, i servizi di ascolto, orientamento e prevenzione erogati attraverso la struttura mobile, le prime tappe programmate nel territorio provinciale e il quadro generale della progettualità promossa dall’Azienda sanitaria.

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A seguire, intorno alle 11.30, nell’area esterna del presidio ospedaliero, si svolgerà la cerimonia di inaugurazione e avvio operativo del motorhome, con la benedizione impartita dal parroco della cappella dell’ospedale Umberto I di Siracusa frate Gabriele, presieduta dal commissario straordinario dell’Asp di Siracusa, Gioacchino Iraci, assieme al direttore sanitario Salvatore Madonia, al direttore amministrativo Ornella Monasteri. All’evento sono stati invitati i parlamentari del territorio, i sindaci, gli assessori ai Servizi sociali, il Comitato consultivo aziendale e le associazioni coinvolte nelle iniziative di prossimità, il presidente dell’Ordine dei Medici di Siracusa, presenti dirigenti e operatori sanitari e del programma PNES/INMP.