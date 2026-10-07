Asp di Siracusa, eventi nei tre moduli per la Giornata mondiale della salute mentale

Attualità · SALUTE MENTALE

In occasione della Giornata mondiale della salute mentale, prevista per il prossimo 10 ottobre, l’Asp di Siracusa partecipa attivamente alle celebrazioni nazionali promuovendo un ricco programma di eventi nei tre Moduli del Dipartimento di Salute Mentale in tutto il territorio provinciale.

L’evento vedrà l’Azienda collegata in diretta su piattaforma Zoom, insieme a oltre cento piazze italiane coordinate dal Dipartimento di Salute Mentale della ASL di Cagliari sotto l’egida del Collegio Nazionale dei Dipartimenti di Salute Mentale.

L’obiettivo principale è portare il tema del benessere psichico al centro della vita comunitaria, favorendo un momento di reale incontro e confronto tra utenti, famiglie, operatori sanitari, istituzioni e realtà del Terzo Settore. Attraverso testimonianze, attività espressive e momenti informativi, le iniziative intendono valorizzare i percorsi di cura e riabilitazione, contrastare stigma e pregiudizi, e promuovere opportunità concrete di inclusione sociale.

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Nel Modulo SMA 1 di Siracusa diretto da Salvatore Ferrara l’evento “Dal manicomio alla comunità che cura e accoglie: la salute mentale appartiene a tutti noi” si svolgerà nella sede dell’ex ONP in contrada Pizzuta dalle ore 10 alle ore 12,30, dove verrà allestita una mostra delle opere realizzate dalle persone seguite dal Centro Diurno e dal Centro Salute Mentale.

Nel Modulo SMA 2 diretto da Rosario Pavone che comprende Lentini e Augusta, la Chiesa del Carmine di Lentini dalle ore 9,30 alle ore 13 ospiterà la galleria fotografica “Oltre lo sguardo – Persone, quotidianità, identità”, affiancata da letture, riflessioni sulla transizione dalla Neuropsichiatria infantile alla Psichiatria e momenti di condivisione.

Infine, il Modulo SMA 3 diretto da Elettra Cultrera, comprendente i comuni di Noto, Rosolini, Avola, Pachino e Portopalo, organizzerà a Rosolini un percorso aperto al territorio. È prevista una visita al Centro Salute Mentale per presentare gli spazi, le attività e le modalità di accesso e da qui partirà una passeggiata verso piazza Garibaldi, sede dell’incontro pubblico. L’équipe illustrerà i servizi e i percorsi di cura, riabilitazione e inclusione disponibili, con uno spazio per l’ascolto e le testimonianze. Saranno inoltre esposti lavori realizzati dalle persone seguite dai servizi e distribuiti materiali informativi.

“Aderiamo con profonda convinzione a questa importante giornata nazionale perché riteniamo prioritario abbattere le barriere culturali e i pregiudizi che ancora oggi circondano il disagio psichico” dichiara il commissario straordinario dell’Asp di Siracusa, Gioacchino Iraci. “L’Azienda Sanitaria lavora quotidianamente per garantire percorsi di cura sempre più integrati, vicini ai cittadini e capaci di coniugare l’eccellenza dell’assistenza medica con l’inclusione sociale e il rispetto della dignità della persona“.

“La salute mentale è un bene comune e la cura non può prescindere dalla relazione con la comunità e il territorio” sottolinea il coordinatore del Dipartimento di Salute Mentale dell’Asp di Siracusa, Rosario Pavone. “Le attività organizzate per questa ricorrenza rappresentano un’occasione fondamentale per mostrare la qualità dei nostri servizi, dare voce alle storie e al valore artistico delle persone che seguiamo e riaffermare con forza il passaggio storico e concettuale dall’isolamento a una rete comunitaria che accoglie e cura“.