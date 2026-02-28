Asp di Siracusa, i ritardi nelle visite domiciliari dovuti alla “carenza di assistenti sociali”

In merito alle recenti notizie di stampa riguardanti i ritardi nelle procedure di riconoscimento dello stato di disabilità nel solo Distretto di Noto, la Direzione dell’Asp di Siracusa chiarisce che la criticità è già stata oggetto di attento monitoraggio interno volto a individuare le cause del rallentamento e, soprattutto, ad attuare soluzioni immediate e strutturali.

L’istruttoria condotta dal Dipartimento dell’Assistenza Distrettuale e dell’Integrazione Socio-Sanitaria dell’Azienda ha confermato che l’impedimento principale allo svolgimento delle visite domiciliari da parte dell’Unità di Valutazione Multidimensionale è derivato dalla carenza della figura professionale dell’assistente sociale, profilo indispensabile per la validità legale della commissione, per il quale è prossimo il reintegro a seguito di procedure assunzionali già attivate.

Nel frattempo, per ovviare a tale situazione, l’Azienda ha disposto la costituzione temporanea di una specifica task force operativa coordinata dalla responsabile dell’Unità operativa Assistenza Socio Sanitaria del Distretto di Siracusa e composta dai dirigenti medici e infermieristici del Distretto di Noto, integrando provvisoriamente un assistente sociale in regime di prestazioni straordinarie per colmare il vuoto organico nelle more delle nuove assegnazioni da parte degli uffici competenti.

Tale assetto straordinario è finalizzato esclusivamente allo smaltimento dei procedimenti arretrati e al ripristino della regolare attività valutativa sul territorio distrettuale, parallelamente a un approfondimento interno volto a prevenire il ripetersi di simili disagi.

L’obiettivo prioritario resta la tutela delle fasce più fragili della popolazione, verso le quali l’Azienda esprime il proprio rincrescimento per le attese maturate, confermando il massimo impegno nel riportare prontamente il servizio ai necessari standard di efficienza e tempestività.