Asp di Siracusa, il 30 ottobre il camper mobile odontoiatrico fa tappa a Rosolini

Attualità · Salute

Prosegue il tour itinerante dell’Asp di Siracusa per contrastare la povertà sanitaria e garantire l’accesso facilitato alle cure sui territori. Dopo il positivo riscontro registrato a Ferla, , il Motorhome odontoiatrico farà tappa a Rosolini, venerdì 30 ottobre, dalle ore 9:00 alle 13:00, stazionando nell’area retrostante l’ex Hotel Marina.

Nel corso della mattinata, l’équipe sanitaria aziendale a bordo del Motorhome fornirà visite odontoiatriche generali e controlli di igiene dentale, orientando le persone assistite verso la prosecuzione delle cure negli ambulatori fissi dell’ospedale “A. Rizza” di Siracusa e dell’ospedale “E. Muscatello” di Augusta. Contestualmente, negli spazi della struttura sanitaria locale, saranno attivi i consulti dedicati alla Medicina generale e gli screening oculistici per la valutazione della capacità visiva.

“Con la tappa di Rosolini diamo ulteriore seguito a una scelta strategica prioritaria, che intende trasformare le risorse del programma europeo PNES in interventi concreti sul territorio – dichiara il commissario straordinario dell’Asp di Siracusa, Gioacchino Iraci –. Portare le cure nelle vicinanze dei luoghi di abitazione delle comunità locali è il segnale più chiaro della presenza delle istituzioni al fianco dei cittadini più vulnerabili”.

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L’iniziativa rientra nel progetto “Contrastare la povertà sanitaria” del Programma Nazionale Equità nella Salute (PNES) 2021-2027, coordinato dall’INMP (Istituto Nazionale per la promozione della salute delle popolazioni Migranti e per il contrasto delle malattie della Povertà), finalizzato a contribuire all’abbattimento delle barriere logistiche ed economiche nell’accesso ai servizi sanitari di base. L’accesso alle prestazioni gratuite e senza prenotazione è riservato ai soggetti in possesso di almeno uno dei requisiti di fragilità previsti dalla normativa di riferimento, quali un’attestazione ISEE inferiore a 10.000 euro, l’esenzione dal ticket per reddito, i codici STP o ENI, oppure un’attestazione di indigenza rilasciata dai Servizi Sociali comunali o dagli Enti del Terzo Settore.

Per ulteriori dettagli sul calendario del camper mobile e sui servizi erogati è possibile consultare i canali istituzionali e il sito web dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Siracusa o contattare il numero dedicato 0931 484705.