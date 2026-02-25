Asp di Siracusa, indetto un nuovo avviso pubblico: ecco i profili ricercati

Nell’ottica di un costante potenziamento dell’offerta assistenziale e per garantire la piena operatività dei servizi sul territorio, la Direzione Strategica dell’Asp di Siracusa ha indetto un avviso pubblico, per soli titoli, finalizzato al conferimento di incarichi a tempo determinato per diverse figure professionali del comparto Sanità. L’iniziativa mira a strutturare graduatorie agili e qualificate da cui attingere per rispondere con tempestività alle esigenze dei presidi ospedalieri e dei servizi territoriali, assicurando la continuità delle cure e l’efficienza dei percorsi riabilitativi e preventivi.

L’avviso è rivolto a specialisti appartenenti all’Area dei Professionisti della Salute e dei Funzionari per i seguenti profili: Ostetrica; Tecnico Sanitario di Laboratorio Biomedico; Fisioterapista; Tecnico della Riabilitazione Psichiatrica; Tecnico della Prevenzione nell’Ambiente e nei Luoghi di Lavoro; Assistente Sociale.

La procedura di selezione avverrà esclusivamente per soli titoli, con una valutazione massima di 30 punti ripartiti tra carriera, titoli accademici, pubblicazioni e curriculum formativo-professionale.

Per garantire la massima trasparenza e semplificazione amministrativa, le domande di ammissione dovranno essere presentate esclusivamente tramite la piattaforma online dedicata, raggiungibile all’indirizzo https://concorsi.asp.sr.it.

Il termine ultimo per l’invio delle istanze è fissato per le ore 23:59 del 2 marzo 2026.

Per ulteriori dettagli e per consultare il bando integrale, gli interessati possono visitare l’Albo Pretorio online sul sito istituzionale dell’ASP di Siracusa.