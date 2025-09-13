Asp di Siracusa nomina i direttori del Provveditorato e della Direzione amministrativa degli ospedali di Lentini e Augusta

L’Asp di Siracusa ha conferito altri due nuovi incarichi di direttori di Unità operative complesse a completamento delle procedure di selezione, previste dall’avviso interno pubblicato nel sito internet aziendale con scadenza il 16 giugno 2025, con la valutazione curriculare e professionale dei candidati: Nardina Mammino è stata nominata direttore della Unità operativa complessa Provveditorato, Carmela Linda Di Giorgio è stata designata direttore della Unità operativa complessa Direzione Amministrativa dei presidi ospedalieri di Lentini e Augusta, incarichi già svolti da entrambe come facenti funzioni.

La cerimonia per la firma dei contratti si è svolta alla presenza del direttore generale Alessandro Caltagirone, del direttore sanitario Salvatore Madonia, del direttore amministrativo Ornella Monasteri e del direttore delle Risorse Umane Lavinia Lo Curzio.

Il direttore generale Alessandro Caltagirone si è congratulato con i nuovi direttori: “Le competenze e l’esperienza dimostrate dalle dottoresse Mammino e Di Giorgio sono essenziali per il rafforzamento della nostra struttura organizzativa. Sono certo che il loro contributo sarà fondamentale per raggiungere i nostri obiettivi di efficienza e qualità nel servizio pubblico”.