Asp di Siracusa, nuovi incarichi di vertice e progressioni di carriera

La Direzione strategica dell’Asp di Siracusa prosegue con determinazione nel piano di consolidamento organizzativo e di valorizzazione del personale con nuovi incarichi di responsabilità e progressioni di carriera. Il direttore generale Alessandro Caltagirone ha formalizzato la stipula dei contratti per nuovi incarichi di responsabilità per Unità operative semplici e dipartimentali ed ha siglato gli atti di progressione di carriera per personale del comparto.

Tali provvedimenti rientrano nella più ampia strategia volta a garantire la stabilità e la piena operatività dei reparti e degli uffici, assicurando una dirigenza pienamente responsabile e riconoscendo il merito e l’esperienza del personale.

Sebastiano Bucello è il nuovo responsabile dell’Unità operativa semplice dipartimentale di Neurologia e Stroke Unit dell’ospedale Umberto I di Siracusa, Biagia Giuffrida del Servizio di Epidemiologia e Medicina Preventiva di Noto e Maurizio Vacante del medesimo Servizio di Augusta e Lentini; Giuseppina Patanè della Unità dipartimentale di Medicina Scolastica.

Inoltre, sono state formalizzate le progressioni verticali di carriera per otto ausiliari che passano alla qualifica superiore di operatore sociosanitario e per un assistente tecnico che progredisce alla qualifica di collaboratore tecnico.

A ulteriore conferma dell’attenzione per la valorizzazione interna del personale, il direttore generale ha annunciato l’imminente pubblicazione della delibera per la progressione verticale di cento coadiutori che salgono alla categoria senior. Alla cerimonia, assieme al direttore generale Caltagirone, erano presenti i direttori sanitario e amministrativo Salvatore Madonia e Ornella Monasteri e il direttore delle Risorse umane Lavinia Lo Curzio assieme al suo staff.

“La firma di questi contratti – ha detto il direttore generale Alessandro Caltagirone – non rappresenta soltanto un adempimento amministrativo, ma la concreta prosecuzione di azioni mirate a dare certezza e stabilità all’intera organizzazione. Da voi passa sicuramente la responsabilità dell’organizzazione dei servizi – ha detto rivolgendosi ai nuovi responsabili – della verifica del lavoro che si esegue, l’esempio da dare a tutti i nostri collaboratori poiché è dai vertici che deve venire l’esempio per tutto il resto dell’organizzazione affinché l’utente abbia la percezione di una sanità attenta, competente e scrupolosa rispetto anche alle premure e alle più semplici attenzioni e rassicurazioni di cui ha bisogno. A tutti i professionisti che assumono i nuovi incarichi e al personale che ha ottenuto la progressione di carriera, i miei più sinceri auguri di buon lavoro. Vi esorto a far sì che il vostro operato, basato sull’esempio e sulla professionalità, generi un “effetto a cascata” positivo su tutto il personale, rafforzando l’impegno per l’umanizzazione dei servizi, un aspetto cruciale che deve tradursi in una percezione di cura e attenzione da parte di ogni cittadino che accede alle nostre strutture. Il nostro impegno è investire nelle persone e nell’assetto strutturale, ponendo per un servizio sanitario provinciale sempre più qualificato e vicino ai bisogni della collettività”.