Asp di Siracusa, primo incontro del commissario straordinario Iraci con i sindacati

Nell’ambito dei sopralluoghi alle strutture aziendali e degli incontri che il commissario straordinario dell’Asp di Siracusa Gioacchino Iraci sta svolgendo in questi giorni dal suo insediamento con le Istituzioni e le realtà presenti nel territorio e nell’Azienda, al fine di avviare una programmazione della sanità siracusana basata sulle reali e concrete esigenze del territorio, il commissario ha incontrato le organizzazioni sindacali della dirigenza, del comparto e la rappresentanza sindacale unitaria. L’incontro ha dato l’avvio, secondo la volontà del manager Iraci, ad un metodo di lavoro basato sul confronto diretto con le organizzazioni sindacali e sulla concertazione.

Al tavolo erano presenti anche i direttori sanitario e amministrativo, Salvatore Madonia e Ornella Monasteri, la responsabile dell’Ufficio risorse umane Lavina Lo Curzio, il referente delle Relazioni sindacali Giuseppe Marino.

“Il sindacato ha una funzione primaria nella sinergia e nella cooperazione con l’Azienda al fine di trovare soluzioni migliori per la crescita e l’ottimizzazione della qualità dei servizi” ha detto il commissario straordinario nel saluto di apertura. Nel corso del suo intervento, Iraci ha evidenziato come la complessità del sistema sanitario richieda una visione d’insieme, pur mantenendo l’efficienza operativa quotidiana. Ha espresso parole di stima per il personale incontrato durante le visite, definendolo motivato e professionale ed ha sottolineato che solo attraverso un dialogo costante si può realmente migliorare la macchina organizzativa aziendale, attraverso tavoli tecnici e sopralluoghi sul campo, per completare le mappature delle criticità.

L’incontro si è concluso con l’impegno reciproco di aggiornare a breve il tavolo di confronto. Con l’avvio di questa nuova stagione di relazioni sindacali, l’Asp di Siracusa punta a trasformare la partecipazione attiva dei lavoratori in un volano per l’efficienza sanitaria, garantendo risposte concrete alle esigenze assistenziali del territorio provinciale.