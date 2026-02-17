ASP di Siracusa, prosegue il piano PNRR con il collaudo e l’operatività di 20 nuove grandi apparecchiature tecnologiche

L’Asp di Siracusa compie un passo decisivo nel processo di ammodernamento del proprio parco tecnologico e digitale. Con la deliberazione n. 113 del 9 febbraio 2026, è stato attestato il regolare collaudo e la piena operatività di 20 nuove grandi apparecchiature destinate ai vari presidi ospedalieri della provincia.

L’iniziativa si inserisce nell’ambito della Missione 6 Salute del PNRR specificamente dedicata all’ammodernamento tecnologico ospedaliero. L’obiettivo è potenziare l’offerta sanitaria territoriale attraverso dotazioni all’avanguardia che garantiscano standard qualitativi e funzionali elevati.

Le apparecchiature, già installate e pronte all’uso, includono una vasta gamma di strumenti diagnostici distribuiti strategicamente sul territorio: Sistemi radiologici fissi: Due sistemi installati nei reparti di Medicina Riabilitativa dei presidi ospedalieri “Rizza” di Siracusa e “Muscatello” di Augusta.

Ecotomografi: Ben 15 nuovi dispositivi assegnati a reparti critici come Cardiologia, Radiologia, Nefrologia, Terapia del Dolore, Chirurgia Vascolare e Ostetricia nei presidi di Siracusa, Augusta, Lentini, Avola e Noto;

Tomografi Assiali Computerizzati (TAC): Due nuove unità operative nei reparti di Radiologia degli ospedali di Noto e Avola.

Risonanza Magnetica: Un nuovo impianto attivo nel reparto di Radiologia dell’ospedale “Di Maria” di Avola.

L’operatività di queste tecnologie è requisito essenziale per il raggiungimento dei target previsti dal Piano nazionale. L’acquisizione è stata possibile grazie all’adesione ad Accordi Quadro CONSIP e all’utilizzo strategico delle economie progettuali autorizzate dal Ministero della Salute.

Il collaudo con esito positivo certifica la conformità delle attrezzature alle specifiche tecniche e qualitative previste dai contratti di fornitura e dalle linee guida del PNRR.

L’atto è stato dichiarato immediatamente esecutivo per garantire la tempestiva attuazione degli interventi e il rispetto dei tempi stringenti imposti dal cronoprogramma europeo.