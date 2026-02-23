Asp di Siracusa, riunione del Comitato consultivo aziendale

Si è riunito nei giorni scorsi il Comitato Consultivo Aziendale dell’Asp di Siracusa, presieduto da Salvo Sorbello.

In apertura di seduta, Sorbello ha comunicato i progressi compiuti, grazie alla determinata azione della direzione sanitaria dell’Asp, verso la riattivazione del servizio di odontoiatria speciale riabilitativa, rivolto a pazienti speciali, con disabilità o affetti da patologie cronico-invalidanti e che non possono essere trattati alla stessa stregua di altri pazienti senza disabilità e che, da diversi anni, sono costretti a rivolgersi ad una struttura pubblica fuori della provincia di Siracusa.

Il presidente ha inoltre informato il Comitato che è stata rivolta formale richiesta al Commissario Straordinario dell’Asp affinchè il Comitato stesso possa esprimersi, avanzando eventuali suggerimenti, proposte o osservazioni, in merito al PIAO, il Piano Integrato di Attività e Organizzazione dell’Azienda Sanitaria Provinciale, così come già avvenuto in altre Asp siciliane.

La dottoressa Adalgisa Cucè, responsabile dell’Ufficio Relazioni con il Pubblico dell’Asp, ha poi illustrato il contenuto della Carta dei Servizi, un importante strumento a disposizione del cittadino per orientare e favorire l’accesso ai servizi aziendali. Un documento ufficiale, che rappresenta la sintesi di un vero e proprio “patto” stretto tra la struttura sanitaria e i cittadini, che possono così conoscere quali sono le prestazioni offerte, dove si trovano gli ambulatori, gli orari di apertura e come prenotare visite o esami, e che contiene allo stesso tempo gli impegni che l’Azienda assume nei loro confronti.

La dottoressa Cucè ha peraltro evidenziato come, tramite l’Ufficio Relazioni con il Pubblico, il cittadino e le associazioni di volontariato e di tutela dei cittadini, possono produrre documenti, avanzare reclami, formulare suggerimenti per il miglioramento dell’erogazione delle diverse procedure di accesso, di pagamento delle tariffe, di consegna dei referti delle prestazioni, di cui l’ASP si impegna a dare sollecito riscontro.