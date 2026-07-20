Asp di Siracusa, siglati i contratti di rinnovo per i vertici dipartimentali e di UoC

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Si è tenuta nella sede della Direzione generale dell’Azienda sanitaria provinciale di Siracusa la firma per il rinnovo degli incarichi dirigenziali alla guida di Dipartimenti aziendali e Unità operative complesse. La sottoscrizione formale dei contratti è stata presieduta dal commissario straordinario Gioacchino Iraci, alla presenza del direttore sanitario Salvatore Madonia e del direttore delle Risorse umane Lavina Lo Curzio.

Nel dettaglio, per la governance dipartimentale sono stati rinnovati gli incarichi ad Anselmo Madeddu alla guida del Dipartimento per l’Integrazione Sociosanitaria (ADISS) e a Paolo Tralongo per il Dipartimento Transmurale Oncologico. Contestualmente, per quanto riguarda le Unità operative complesse, sono stati confermati nei rispettivi ruoli di direzione Roberto Risicato per la Medicina interna del presidio ospedaliero Umberto I di Siracusa e Rosario Tumino per l’Anatomia patologica del medesimo ospedale.

“Tali rinnovi – dichiara il direttore sanitario aziendale Salvatore Madonia – sono stati formalizzati dopo le verifiche effettuate e la valutazione dei singoli direttori che hanno raggiunto il massimo del punteggio”.

“La conferma dei professionisti – dichiara il commissario straordinario Gioacchino Iraci – si fonda sulle elevate competenze, sull’esperienza maturata sul campo e sui risultati concreti conseguiti finora all’interno dell’Azienda. Con il pieno supporto della Direzione strategica aziendale, i direttori rinnovati proseguiranno nel percorso di consolidamento e potenziamento dei servizi, operando in costante sinergia per rispondere con sempre maggiore efficacia e tempestività alle esigenze sanitarie e di assistenza dell’intero territorio siracusano”.