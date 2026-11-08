Asp Siracusa, 222 nuove unità e 12,9 milioni. Fials: “Adesso servono assunzioni”

Attualità · Sindacati

La Regione Siciliana ha individuato per l’Asp di Siracusa un fabbisogno di 222 unità di personale e risorse finanziarie per 12,9 milioni di euro destinate al potenziamento della sanità territoriale. A stabilirlo è il decreto assessoriale n. 1367 del 5 novembre 2026, che definisce i criteri per la determinazione del personale necessario alle strutture previste dal D.M. 77/2022 e la ripartizione delle risorse tra le aziende sanitarie dell’Isola.

Nel dettaglio, per l’azienda sanitaria siracusana sono previste 113 unità infermieristiche, 12 coordinatori infermieristici, 7 medici, 11 assistenti sociali, 16 operatori sociosanitari, 4 unità di altro personale sanitario e 59 figure di supporto.

Le risorse complessive ammontano a 12.909.429,66 euro. Di queste, 10.863.531 euro sono destinati al personale delle strutture territoriali, 1.485.400,22 euro al potenziamento della specialistica ambulatoriale e 560.498,44 euro al rafforzamento dei team territoriali.

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Le nuove professionalità dovranno contribuire al funzionamento delle Case della Comunità, delle Centrali operative territoriali, degli Ospedali di Comunità e delle Unità di continuità assistenziale.

Sul provvedimento è intervenuta la segreteria provinciale della Fials di Siracusa, che ha già formalmente sollecitato la direzione strategica dell’Asp ad avviare le procedure necessarie per dare concreta attuazione al decreto.

Il sindacato chiede l’aggiornamento del Piano triennale dei fabbisogni di personale e delle dotazioni organiche, la trasmissione della programmazione al competente dipartimento regionale e l’attivazione delle procedure di reclutamento. Tra le richieste avanzate anche una ricognizione dettagliata della distribuzione delle 222 unità, delle professionalità da assegnare alle singole strutture e dei tempi previsti per le assunzioni.

“Le risorse stanziate devono produrre assunzioni effettive e non rimanere soltanto numeri inseriti in un decreto”, è la posizione della Fials, che ha proposto anche l’apertura di un confronto sindacale con l’Asp per garantire trasparenza e partecipazione nella programmazione.

Un altro punto sollevato dall’organizzazione riguarda il rischio che il potenziamento della rete territoriale avvenga attraverso lo spostamento di personale dagli ospedali. “Non accetteremo che si svuotino gli ospedali per riempire le strutture territoriali”, sottolinea il sindacato, evidenziando la necessità che le nuove assunzioni rappresentino un effettivo incremento degli organici e non determinino ulteriori difficoltà nei pronto soccorso e nei reparti ospedalieri.

La Fials chiede inoltre che la programmazione tenga conto delle carenze già presenti nei servizi territoriali e delle esigenze delle strutture attualmente operative.

Il sindacato annuncia infine che seguirà tutte le fasi del procedimento, chiedendo risposte puntuali alla direzione strategica e verificando il rispetto degli impegni. Il decreto regionale individua risorse e fabbisogni, ma per la Fials il passaggio decisivo resta quello delle assunzioni: “Le risorse ci sono, il fabbisogno è stato individuato. Adesso servono le assunzioni”.