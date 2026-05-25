Asp Siracusa attiva il Piano Operativo Locale per l’Emergenza Ondate di Calore 2026

L’Asp di Siracusa rinnova anche per l’anno in corso il proprio impegno sul fronte della prevenzione sanitaria con la predisposizione formale del Piano Operativo Locale per l’Emergenza Climatica Ondate di Calore 2026.

Il documento programmatico ed esecutivo, adottato con deliberazione del commissario straordinario Gioacchino Iraci, è stato strutturato in stretta sinergia con i Dipartimenti aziendali d’intesa con le Direzioni Sanitaria e Amministrativa, ed è volto a mitigare l’impatto sulla salute pubblica derivante dai picchi termici e dai fenomeni meteorologici estremi tipici della stagione estiva.

L’impianto strategico degli interventi recepisce integralmente le disposizioni programmate dall’Assessorato regionale della Salute e si uniforma ai rigorosi criteri stabiliti dalle linee guida nazionali e regionali in materia di tutela della popolazione dai rischi bio-climatici.

Il piano risponde alla necessità clinica ed epidemiologica di potenziare la capacità di adattamento e di risposta del sistema sanitario territoriale, strutturando una rete integrata che vede la partecipazione attiva dei Distretti sanitari, dei medici di medicina generale, dei presidi ospedalieri, dei Comuni e della Protezione Civile. L’obiettivo primario è la salvaguardia soprattutto della fascia di popolazione con una maggiore suscettibilità biologica o isolamento sociale, con un monitoraggio accurato rivolto in particolare agli anziani, ai neonati, ai bambini e ai pazienti affetti da patologie croniche severe.

Parallelamente alle attività di sorveglianza e assistenza sanitaria territoriale basate sull’anagrafe della fragilità, l’Asp di Siracusa ha pianificato una capillare campagna di informazione e sensibilizzazione istituzionale gestita dall’Unità Operativa Educazione e Promozione della Salute diretta da Stefania Di Mauro. Sono stati realizzati manifesti esplicativi e brochure informative mirate, tra cui l’opuscolo dedicato alle pillole di prevenzione contro il caldo e il manuale di sensibilizzazione sui rischi derivanti dall’esposizione ai raggi ultravioletti, pensati sia per la cittadinanza sia per la sicurezza dei lavoratori nei cantieri all’aperto, predisposti in collaborazione con la Dermatologia e con il Servizio di Prevenzione e Sicurezza negli ambienti di lavoro (Spresal).

I materiali cartacei ed editoriali distribuiti capillarmente sul territorio offrono indicazioni scientificamente validate e consigli pratici sui corretti comportamenti alimentari, sull’idratazione e sulla gestione termica degli ambienti domestici per contrastare gli effetti dell’afa e dello stress termico. Nell’ottica di garantire la massima accessibilità e semplificare il reperimento delle informazioni da parte dell’utenza e dei caregiver, l’Azienda ha predisposto nel proprio portale internet istituzionale una sezione web interamente dedicata all’emergenza climatica estiva. Questa piattaforma telematica, costantemente aggiornata, permette ai cittadini di accedere al link della Protezione civile https://www.protezionecivilesicilia.it/it/news/?pageid=80 per consultare in tempo reale i bollettini quotidiani sui livelli di allerta per avvisi incendi e ondate di calore, scaricare le guide pratiche e conoscere i riferimenti operativi dei servizi assistenziali attivi sul territorio, consolidando la comunicazione istituzionale anche attraverso le pagine social istituzionali, quale strumento essenziale di prevenzione e protezione della salute pubblica.