Asp Siracusa avvia il Motorhome odontoiatrico: servizi gratis nei Comuni della provincia

SiracusaNews TV

Video · ASP SIRACUSA

L’Asp di Siracusa compie un passo decisivo nell’estensione dei servizi sul territorio con l’inaugurazione del Motorhome odontoiatrico, l’unità mobile destinata ad assicurare prestazioni sanitarie itineranti e gratuite in tutti i Comuni della provincia. La cerimonia, che si è tenuta nell’area del presidio ospedaliero “Alessandro Rizza”, si è aperta nell’Aula della Formazione ed è proseguita all’esterno con la benedizione del mezzo da parte di frate Gabriele, alla presenza del commissario straordinario Gioacchino Iraci, del direttore del Dipartimento ADISS Anselmo Madeddu, della responsabile per gli interventi sul territorio del programma PNES Marine Castaing, referenti progettuali PNES/INMP, dei direttori dei Distretti sanitari, deputati nazionali e regionali della provincia di Siracusa, sindaci, assessori ai Servizi sociali, rappresentanti del Terzo Settore e del Comitato Consultivo aziendale.

L’incontro è stato moderato da Adalgisa Cucè, responsabile dell’Unità operativa Informazione e Comunicazione dell’Asp, nonché referente Comunicazione ed Educazione sanitaria per il programma PNES che ha sottolineato il valore dell’informazione istituzionale nel rendere trasparenti e accessibili le opportunità offerte dai programmi sanitari europei e nazionali e l’importanza della cooperazione con i Servizi sociali dei Comuni e con le Associazioni.

Il Motorhome inizierà la sua attività sul territorio il 16 ottobre a Ferla e il 30 ottobre a Rosolini; il calendario completo sarà reso noto sui canali aziendali. L’iniziativa rientra nel progetto “Contrastare la povertà sanitaria” del Programma Nazionale Equità nella Salute (PNES) 2021-2027, coordinato dall’INMP. La struttura mobile offrirà visite odontoiatriche, protesi fisse e mobili, prevenzione e orientamento ai percorsi di cura, integrandosi con la rete territoriale e le Case della Comunità, con particolare attenzione alle aree periferiche e ai soggetti fragili.

Newsletter La newsletter della sera Le notizie di Siracusa e provincia, una mail alle 19. Gratis, ti disiscrivi quando vuoi. La tua email Iscrivimi Sito Ho letto l'informativa e accetto di ricevere la newsletter e la misurazione delle aperture (posso revocarla dal piede di ogni mail).

Il commissario straordinario Gioacchino Iraci ha evidenziato come il PNES rappresenti un’opportunità strategica per trasformare le risorse finanziarie in azioni concrete e investimenti strutturali, grazie alla sinergia tra Asp, Enti locali e istituzioni provinciali per garantire risposte efficaci ed eque ai bisogni di salute.

Il direttore del Dipartimento Integrazione Socio-Sanitaria Anselmo Madeddu ha richiamato l’importanza dell’integrazione clinica e gestionale: l’unità mobile lavorerà in stretto raccordo con i servizi sociali dei Comuni, le Case della Comunità e gli Ospedali di Comunità per assicurare la presa in carico globale e la continuità assistenziale dei cittadini.

Marine Castaing, referente per la programmazione degli interventi PNES, ha illustrato il quadro complessivo delle progettualità aziendali per l’equità nella salute. Oltre all’unità mobile odontoiatrica, Castaing ha presentato i risultati e le azioni in corso sugli ambulatori di prossimità, che ad oggi hanno preso in carico 1150 pazienti, le iniziative per la salute mentale, con il sostegno alle famiglie di pazienti psichiatrici che ad oggi ha raggiunto 1751 famiglie, il potenziamento degli screening oncologici che vedono sul campo il camper mobile per l’erogazione di servizi mammografici itineranti e la tutela materno-infantile con l’iniziativa “Ti aspetto a casa” per l’assistenza post partum con ad oggi 291 madri raggiunte a domicilio ed oltre 900 consensi raccolti.