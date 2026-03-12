Asp Siracusa. Barbagallo e Nicita (Pd): “gestita come bene personale. Sanità siciliana oramai non più governata. Schifani vada via”

“Oramai sulla sanità siciliana siamo al surreale. Oggi è un deputato nazionale di fratelli di Italia che comunica, a mezzo stampa, le dimissioni della commissaria straordinaria dell’asp di Siracusa. Non l’assessorato, non il governo della regione ma un semplice deputato. Ora pretendiamo di sapere se l’assessorato abbia mai ricevuto una comunicazione di dimissioni da parte della commissaria straordinaria, quando l’abbia ricevuta e soprattutto perché non abbia comunicato correttamente questo fatto lasciando, sostanzialmente, gestire all’onorevole Cannata una questione pubblica con modalità da fatto privato”. A dirlo sono il senatore del Pd Antonio Nicita e il segretario regionale del Partito democratico Anthony Barbagallo

“La triste verità è che la sanità in Sicilia è completamente allo sbando, con un governo regionale che oramai non controlla più nulla, con le aziende sanitarie terrà di conquista e scorribanda piegare agli interessi particolari di questo o quel deputato che si erge a satrapo – concludono -. Dalle parti del centrodestra della salute dei siciliani pare non interessare a nessuno, dell’efficenza del sistema ancor meno. Tutti gli interessi sono per le poltrone, gli affari spesso illeciti e il potere. Uno scenario desolante mentre Schifani non dice una sola parola e continua a fingere di governare una situazione oramai ed evidentemente non più gestibile. Se ne vada, lo faccia per la Sicilia e porti via con se le scorie di una stagione di vergogne e miserie”.