Asp Siracusa e Comune di Rosolini insieme per l’iniziativa “La Salute nel Quartiere”

Il Poliambulatorio di Rosolini ha ospitato l’iniziativa “La Salute nel Quartiere”, promossa dall’Asp di Siracusa in collaborazione con l’Amministrazione comunale, nell’ambito del Programma Nazionale Equità nella Salute 2021-2027. All’incontro hanno preso parte i rappresentanti delle cooperative sociali Centro polifunzionale di riabilitazione e Futura Onlus, insieme agli assistenti sociali del territorio, con l’obiettivo di approfondire le finalità dei progetti attivi e favorirne la diffusione tra i cittadini.

I programmi operativi sono stati illustrati dalla responsabile dell’Unità operativa Informazione e Comunicazione/Urp Adalgisa Cucè, dalle psicologhe Nadia Monasteri e Laura Uccello e dalle assistenti sociali Federica Bianca e Giuliana Garufi. Gli interventi presentati comprendono il progetto di supporto alla salute mentale “Famiglie in Rete”, che avvierà i primi gruppi multifamiliari il prossimo 25 giugno, il servizio di assistenza domiciliare e psicologica per neomamme “Ti ASPetto a casa” e l’attivazione di ambulatori di prossimità per il contrasto alla povertà sanitaria rivolti alle fasce di reddito con Isee inferiore a diecimila euro. Sul fronte della prevenzione oncologica sono stati predisposti i percorsi di screening per il tumore del colon-retto, del collo dell’utero e della mammella, effettuando anche valutazioni dirette sul posto tramite l’unità mobile.

L’assessore ai Servizi Sociali di Rosolini Mariapina Azzaro ha espresso la soddisfazione dell’Amministrazione per la valenza inclusiva dell’iniziativa, volta ad abbattere le disuguaglianze nell’accesso alle cure e a garantire i servizi sanitari essenziali alle fasce di popolazione più fragili o in condizione di svantaggio socioeconomico. L’assessore ha portato i saluti del sindaco Giovanni Spatola e ringraziato l’ASP Siracusa, le associazioni del Terzo Settore coinvolte e gli operatori sanitari che contribuiscono a rendere possibili questi momenti concreti di prevenzione. Il commissario straordinario dell’Asp di Siracusa, Gioacchino Iraci esprime il proprio ringraziamento al Comune di Rosolini, alle associazioni e a tutto il personale sanitario impegnato sul campo per il fondamentale contributo nel rendere i servizi di prevenzione e tutela della salute concretamente prossimi alla cittadinanza.