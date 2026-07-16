Asp Siracusa: firmati i contratti per incarichi dirigenziali e progressioni di carriera

Attualità · Gestione del personale

Il commissario straordinario dell’Asp di Siracusa, Gioacchino Iraci, ha presieduto la firma dei contratti per il conferimento di ulteriori incarichi dirigenziali e per la formalizzazione dei passaggi di ruolo di 20 dipendenti da coadiutore amministrativo a coadiutore amministrativo senior.

I provvedimenti adottati dalla direzione strategica puntano a valorizzare le competenze interne e a potenziare la risposta assistenziale e organizzativa delle strutture sanitarie della provincia. Per quanto riguarda gli incarichi dirigenziali, al dirigente medico Raffaele Russo è stato conferito l’incarico di Responsabile della UOS Radiologia Interventistica del Presidio Ospedaliero di Siracusa. Il professionista è stato individuato all’esito della procedura di avviso interno e della conseguente valutazione comparativa curriculare ottenendo il giudizio più favorevole.

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Per l’area sud, è stato conferito l’incarico dirigenziale all’oculista Sebastiano Cavaliere per la terapia intravitreale delle maculopatie nel reparto di Oculistica del presidio ospedaliero Avola-Noto.

Sul fronte organizzativo, è stato inoltre firmato il contratto per il rinnovo, a seguito di valutazione positiva, per ulteriori tre anni, dell’incarico organizzativo di funzione del Servizio di immunologia e medicina trasfusionale dell’ospedale Umberto I di Siracusa a Massimo Bilardi, tecnico di laboratorio.

Sul fronte dell’avanzamento di carriera sono stati sottoscritti i contratti individuali di lavoro per venti dipendenti dell’azienda, i quali transitano dal profilo professionale di coadiutore amministrativo a quello di coadiutore amministrativo senior, nell’Area degli Operatori. Il provvedimento attua lo scorrimento della graduatoria interna formulata in base ai criteri del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto sanità.

Alle firme era presente il direttore delle Risorse Umane Lavinia Lo Curzio insieme ai componenti del suo staff dirigenziale e amministrativo.

Durante l’incontro, il commissario straordinario Gioacchino Iraci ha rivolto ai professionisti i migliori auguri di buon lavoro per i rispettivi nuovi compiti d’istituto. Rivolgendosi in particolare al personale che ha beneficiato della progressione di carriera, il commissario ha voluto sottolineare il profondo senso di appartenenza che deve legare ciascun lavoratore all’azienda sanitaria. Il vertice dell’Asp ha ribadito come questo provvedimento rappresenti un preciso dovere dell’amministrazione nel riconoscere e valorizzare concretamente l’impegno professionale profuso quotidianamente dai dipendenti per il buon funzionamento dei servizi pubblici.