Asp Siracusa, Giovanna Fulgonio è il nuovo direttore del Dipartimento di Prevenzione Veterinario

Si è conclusa con la firma del contratto la procedura per l’individuazione del nuovo direttore del Dipartimento di Prevenzione Veterinario dell’Asp di Siracusa e il conferimento dell’incarico a Giovanna Fulgonio, direttore U.O.C. Veterinaria ex Area A.

L’incarico avrà una durata di cinque anni e la dottoressa Fulgonio, in possesso dei requisiti previsti e di una elevata esperienza professionale, subentra a Sebastiano Ficara, posto in quiescenza dal 1° agosto 2025.

Il direttore generale dell’Asp di Siracusa, Alessandro Caltagirone, ha espresso i suoi auguri per il nuovo incarico: “Alla dottoressa Giovanna Fulgonio vanno i miei più sinceri auguri di buon lavoro. La sua esperienza e competenza, già dimostrate come direttore della U.O.C. Sanità Animale, saranno fondamentali per guidare il Dipartimento di Prevenzione Veterinario, un settore cruciale per la tutela della salute pubblica e del benessere animale nel nostro territorio. Sono certo che saprà affrontare al meglio le sfide che ci attendono, garantendo slancio ed efficacia nelle attività di prevenzione”.