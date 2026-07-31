Asp Siracusa: nuovi incarichi e conferme alla guida dei dipartimenti e unità operative

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Antonino Miceli è il nuovo direttore dell’Unità operativa complessa Economico Finanziario e Patrimoniale dell’Asp di Siracusa. Il conferimento dell’incarico dirigenziale è avvenuto a completamento delle procedure previste dall’avviso interno e in considerazione della valutazione e del suo curriculum professionale. All’interno della medesima struttura, Faida Maria Alfano è stata individuata quale responsabile della Unità operativa Contabilità. A Vincenzo Piazza è stato assegnato l’incarico dell’Unità Facility e Management, nell’ambito della Unità operativa complessa Provveditorato; Pietro Scarlata è stato nominato responsabile dell’Unità operativa Contratti e gestione giuridico – amministrativa, afferente all’Unità operativa complessa Tecnico.

La firma si è svolta nella sala riunioni della Direzione generale, alla presenza del commissario straordinario Gioacchino Iraci, del direttore amministrativo Ornella Monasteri, del direttore sanitario Salvatore Madonia, del direttore delle Risorse umane Lavinia Lo Curzio con il suo staff.

Nella stessa seduta, la Direzione strategica aziendale ha presieduto la firma dei contratti per il rinnovo degli incarichi di Direzione del Dipartimento di Chirurgia a Giovanni Trombatore e del direttore dell’Unità operativa complessa Cardiologia con UTIC dell’ospedale Umberto I di Siracusa, Marco Contarini.

“Queste firme rappresentano un passaggio che va oltre i singoli percorsi individuali, richiamando il valore fondamentale dell’Istituzione di cui questo territorio ha forte bisogno – ha dichiarato il commissario straordinario Gioacchino Iraci –. L’Azienda sanitaria costituisce l’unica presenza istituzionale capillarmente diffusa dal capoluogo fino ai comuni più distanti della provincia: rinnovare e completare gli assetti organizzativi significa garantire continuità e sostenere concretamente la mission aziendale al servizio dell’intera comunità”.