ASP Siracusa premiata al Forum Pa Sanità 2026 con “GENESIS”, l’AI al servizio della cura

Attualità · Tecnologia

L’Azienda Sanitaria Provinciale di Siracusa è tra i vincitori del Premio “FORUM PA Sanità 2026”, promosso da FPA, società del Gruppo Digital360, per valorizzare le esperienze più innovative del sistema salute italiano. A ottenere il riconoscimento è GENESIS, l’infrastruttura di intelligenza artificiale sviluppata interamente dall’ASP con risorse interne per semplificare la produzione di documenti clinici e amministrativi e restituire ai professionisti sanitari tempo da dedicare all’assistenza, favorendo così la presa in carico del singolo paziente.

In esercizio dal 2025, GENESIS nasce per rendere più semplice e rapido l’utilizzo dell’intelligenza artificiale nei processi aziendali, che partono da dati già disponibili per arrivare alla produzione di un documento. L’infrastruttura separa la componente tecnologica dalle conoscenze cliniche necessarie a ciascuna attività: in questo modo è possibile configurare un nuovo processo intervenendo su prompt, modello del documento e fonte dei dati, senza dover sviluppare ogni volta un nuovo software. Oggi GENESIS mette a disposizione 12 processi basati su 8 fonti dati, sei dei quali utilizzati quotidianamente.

I risultati ottenuti nella documentazione di dimissione mostrano l’impatto concreto del progetto. La soluzione è stata validata su 420 casi in tre reparti ad alta complessità e ha ridotto da 30-60 minuti a 5-10 minuti il tempo necessario per produrre in maniera integrata lettera di dimissione e Scheda di Dimissione Ospedaliera (SDO). La completezza delle sezioni cliniche è passata dal 65% al 100%, mentre la quota di lettere pronte per la firma è cresciuta dal 20% a oltre l’80%. Proiettando i risultati sulle circa 21.000 dimissioni annue dell’ASP, il beneficio stimato è di circa 17.500 ore di lavoro medico restituite all’assistenza.

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Un elemento centrale di GENESIS è anche la possibilità di replicare e ampliare il modello senza sostituire i sistemi aziendali esistenti. L’infrastruttura è stata progettata attorno al riuso e consente di aggiungere nuovi processi mantenendo invariata la componente tecnologica sottostante. Al tempo stesso, integra specifiche misure di governo dell’intelligenza artificiale e tutela dei dati: ogni documento generato viene identificato come una bozza da validare dal professionista, mentre i dati sono gestiti secondo criteri di minimizzazione e tracciabilità.

Gianni Dominici, Amministratore Delegato di FPA, società del Gruppo Digital360 che supporta l’innovazione e la trasformazione digitale e organizzativa della Pubblica Amministrazione e delle imprese, ha dichiarato: “La sfida oggi è trasformare l’innovazione in modelli concreti e replicabili. È il lavoro che portiamo avanti con FORUM PA Sanità, mettendo in connessione istituzioni, aziende sanitarie e imprese innovative per accelerare la transizione digitale del Servizio Sanitario Nazionale. GENESIS dimostra che, grazie a questa realtà presente sul territorio siracusano, questa trasformazione è già in corso e può migliorare davvero la qualità dei servizi, mettendo al centro la cura della persona”.

Nella giornata conclusiva di “FORUM PA Sanità 2026”, giunto alla sua undicesima edizione, sono stati premiati 14 progetti in totale, appartenenti ad ambiti differenti, che testimoniano tutti un’evidenza: la sanità del futuro è già realtà in alcune esperienze diffuse in diverse parti del Paese. Di seguito, tutti i vincitori, suddivisi nei rispetti ambiti. Sono state premiate per la categoria Infrastrutture e dati per il sistema salute l’Azienda Sanitaria Provinciale di Siracusa e l’IRCCS Istituto Tumori Giovanni Paolo II, mentre per la categoria Modelli di Performance Management sono state premiate tre realtà: GVM Care & Research, Azienda Ospedaliera Universitaria Meyer IRCCS, Azienda Sanitaria Provinciale di Catanzaro e Vibo Valentia. Per il terzo ambito Modelli territoriali e percorsi di cura integrati sono state premiate: ASL Salerno, Regione Toscana – Settore Sanità digitale e innovazione, ASST Papa Giovanni XXIII, ASP di Catania, Azienda USL e Azienda Ospedaliero-Universitaria di Ferrara e Domosense. Infine, per la quarta categoria Strutture sanitarie del futuro, centrate sul paziente sono stati premiati ICS Maugeri S.p.A. SB, ASL Caserta e Azienda Sanitaria Locale di Biella.