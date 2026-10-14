Asp Siracusa presente al I Forum nazionale dello sport sostenibile

Attualità · Salute

L’Asp di Siracusa partecipa al I Forum nazionale dello Sport Sostenibile, in programma dal 15 al 17 ottobre 2026 a “Le Ciminiere” di Catania, presentando servizi innovativi che integrano sport, tecnologia e inclusione nei percorsi di cura e prevenzione.

Tra le iniziative principali figura il Progetto Nirvana, un sistema di teleriabilitazione in realtà virtuale curato da Salvatore Boccaccio responsabile del Recupero e Riabilitazione funzionale dell’ospedale Muscatello di Augusta, per il recupero motorio e cognitivo di pazienti con ictus, Parkinson, paralisi cerebrali o disturbi dell’attenzione. Sarà inoltre mostrata la partnership tra la Neuropsichiatria dell’Infanzia e della Adolescenza, diretta da Massimo Gramillano e l’associazione InSuperAbili, che promuove l’inclusione di bambini e ragazzi con disabilità cognitive, relazionali, affettive o motorie tramite lo sport. E ancora, il Progetto Aree Verdi, dedicato ad attività fisica e riabilitazione all’aperto, illustrato da Marine Castaing responsabile interventi sul territorio PNES/INMP, Maria Serra responsabile Assistenza specialistica Ambulatoriale INMP, Antonino Zocco direttore UOC Recupero e Riabilitazione funzionale dell’ospedale Rizza e da specialisti in scienze motorie.

Il commissario straordinario Gioacchino Iraci sottolinea come l’evento rappresenti una tappa fondamentale nel percorso di innovazione e apertura verso il territorio, dimostrando il valore dello sport e della tecnologia per la cura e la costruzione di un sistema sanitario equo e accessibile. Anche il direttore sanitario Salvatore Madonia e il direttore amministrativo Ornella Monasteri, che saranno presenti alla giornata inaugurale con il commissario, evidenziano la volontà di investire in una sanità moderna che unisce ricerca, tecnologia e bisogni sociali per percorsi terapeutici personalizzati.

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Saranno presenti alla manifestazione anche la responsabile dell’Unità operativa Comunicazione e Informazione Adalgisa Cucè con il suo staff, il direttore dei Sistemi Informativi Santo Pettignano con operatori e ingegneri tecnici e informatici, l’Ufficio Tecnico diretto da Rosario Breci, il Facility management diretto da Vincenzo Piazza e l’Ufficio Stampa aziendale.