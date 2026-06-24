Asp Siracusa rinnova 51 contratti tra direttori di reparti, incarichi dirigenziali e di funzione

L’Asp di Siracusa prosegue nel rinnovo degli incarichi al personale, nel processo di consolidamento e potenziamento dei servizi sanitari e amministrativi della provincia. Con tre distinte sedute il commissario straordinario Gioacchino Iraci ha presieduto alla firma del rinnovo di 51 contratti tra direttori di reparti ospedalieri, incarichi dirigenziali e di funzione a personale sanitario e amministrativo del Comparto.

In totale sono stati rinnovati 5 incarichi quinquennali di direzione per reparti cruciali degli ospedali della provincia: dell’ospedale Umberto I di Siracusa Massimo Tirantello direttore del reparto di Neonatologia con UTIN, Francesco Oliveri direttore di Anestesia e Rianimazione e Aulo Di Grande direttore del Pronto soccorso; dell’ospedale Avola/Noto Gioacchino Di Stefano direttore di Anestesia e Rianimazione e Dario Chiaramida direttore del Pronto soccorso.

Inoltre, sono stati sottoscritti 10 incarichi dirigenziali per rafforzare la gestione medica e amministrativa di cui 7 dirigenti medici per l’area medica, 1 dirigente veterinario, 2 dirigenti amministrativi. Ancora, complessivamente sono stati firmati 36 incarichi di funzione destinati al personale del Comparto in possesso dei requisiti di proroga previsti dal contratto collettivo nazionale e dal regolamento aziendale.

Gli incarichi di funzione consentono di rafforzare il riconoscimento di competenze, responsabilità e funzioni organizzative e professionali svolte dal personale sanitario, tecnico e amministrativo e rappresentano uno strumento per promuovere lo sviluppo professionale dei dipendenti e, fondamentalmente, per l’organizzazione dei servizi per l’utenza, favorendo una gestione qualificata delle attività e una risposta più efficace ai bisogni di salute dei cittadini.

Nell’augurare buon lavoro, il commissario straordinario Gioacchino Iraci, presente lo staff delle Risorse Umane diretto da Lavinia Lo Curzio, ha sottolineato come tali azioni rappresentino un segnale forte di stabilità e di rilancio per l’Azienda: “Distinguere e valorizzare le diverse professionalità, dalle figure apicali di direzione alle cariche dirigenziali, fino agli incarichi di funzione del personale del comparto – ha detto – è fondamentale per l’organizzazione dei nostri servizi. Queste azioni ci permettono di dare una risposta sempre più qualificata e tempestiva ai bisogni di salute dei cittadini”.