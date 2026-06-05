Asp Siracusa rinnova gli incarichi di funzione e conferisce nuovi incarichi dirigenziali

Il commissario straordinario dell’Asp di Siracusa Gioacchino Iraci ha presieduto la cerimonia per la firma dei contratti di rinnovo per altri 3 anni degli incarichi di funzione di 51 dipendenti del Comparto in possesso dei requisiti previsti dal contratto collettivo nazionale e dal regolamento aziendale che consente di rafforzare il riconoscimento di competenze, responsabilità e funzioni organizzative e professionali svolte sia dal personale sanitario, che tecnico e amministrativo. Nella stessa seduta si è proceduto alla firma dei contratti per il conferimento di 5 nuovi incarichi dirigenziali.

“Gli incarichi di funzione previsti dal contratto collettivo nazionale – ha sottolineato il commissario straordinario Iraci – rappresentano uno strumento per promuovere non solo lo sviluppo professionale dei dipendenti ma fondamentalmente per ottimizzare l’organizzazione dei servizi sanitari a favore dei cittadini”.

Il rinnovo degli incarichi di funzione ha riguardato 20 infermieri, 2 tecnici di laboratorio biomedico, 1 tecnico della Prevenzione, 16 collaboratori amministrativi e 2 ostetriche. I 5 nuovi incarichi dirigenziali sono stati conferiti a dirigenti medici delle aree medica, oncologica e del Dipartimento di Integrazione socio-sanitaria.

Presenti alla firma dei contratti il direttore delle Risorse Umane Lavinia Lo Curzio e il suo staff che ha portato avanti, conseguenzialmente alle direttive della Direzione strategica aziendale, le procedure per il rinnovo degli incarichi e per l’attribuzione dei nuovi dell’area dirigenziale per una gestione sempre più qualificata delle attività aziendali, per una risposta sempre più efficace ai bisogni di salute dei cittadini.