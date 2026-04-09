Asp Siracusa, si è insediato il nuovo commissario straordinario Gioacchino Iraci

Si è insediato stamane il nuovo commissario straordinario dell’Asp di Siracusa Gioacchino Iraci. Il provvedimento di nomina, siglato dall’assessore regionale della Salute con decreto n. 11/2026, decorre dal 9 aprile 2026 e garantisce la piena continuità gestionale dell’Azienda.

Il passaggio di consegne è avvenuto nella sede della Direzione generale da parte del direttore amministrativo Ornella Monasteri, che dal 1° aprile aveva assunto temporaneamente le funzioni di sostituto del direttore generale. Presente all’insediamento anche il direttore sanitario Salvatore Madonia.

Gioacchino Iraci, laureato in Sociologia all’Università degli Studi di Urbino, con una specifica formazione manageriale per operatori sanitari conseguita all’Università La Sapienza di Roma, proviene dall’Asp di Palermo dove è stato fino ad oggi direttore dell’Unità operativa complessa Approvvigionamenti.

Nel corso della sua carriera ha ricoperto numerosi incarichi di direzione e di coordinamento, tra cui quello di direttore dell’U.O.C. Coordinamento Amministrativo Area 3 di Palermo e dell’Area 2 dei presidi ospedalieri di Termini Imerese e Petralia Sottana, direttore f.f. dell’U.O.C. Facility Management, Ufficiale Rogante, responsabile dell’Unità operativa Relazioni Sindacali e dell’Unità operativa dipartimentale Coordinamento tecnico amministrativo Salute mentale con mansioni di organizzazione e coordinamento di risorse umane ed economiche nella medesima Azienda. È stato, inoltre, docente in Diritto pubblico ed Economia, docente a contratto all’Università di Palermo e componente diversi organismi tecnici e disciplinari in ambito sanitario.

«Assumo questo incarico con profondo senso del dovere e con l’obiettivo di garantire la massima efficienza e funzionalità all’Asp di Siracusa – dichiara il commissario straordinario Gioacchino Iraci –. Ringrazio il presidente della Regione e l’assessore regionale della Salute per la fiducia accordatami. Il mio impegno sarà improntato alla massima apertura e al dialogo costante con i cittadini, le istituzioni locali, le forze sociali e tutte le professionalità che operano all’interno dell’Azienda. Confido nella massima collaborazione di tutto il personale per promuovere, nel segno della continuità, una gestione trasparente e partecipata, orientata all’ascolto delle esigenze del territorio, per assicurare risposte tempestive e sempre più efficaci ai bisogni di salute della comunità siracusana».

Il mandato del dottore Iraci proseguirà fino alla nomina del nuovo direttore generale, assicurando la stabilità necessaria al perseguimento degli obiettivi di programmazione sanitaria regionale.