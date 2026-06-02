Asp Siracusa vince il premio del pubblico Innovazione digitale in sanità del Politecnico di Milano

L’Asp di Siracusa si conferma anche per quest’anno tra le eccellenze della sanità italiana, aggiudicandosi il premio del pubblico, edizione 2026, del Premio Innovazione Digitale in Sanità, promosso dall’Osservatorio Sanità Digitale del Politecnico di Milano.

Il prestigioso riconoscimento nazionale è stato consegnato durante il convegno “Sanità Digitale: consolidare il futuro: la Sanità Digitale tra investimenti da valorizzare e nuove sfide dell’AI”, che si è tenuto a Milano. A ritirare il premio, in rappresentanza dell’Azienda, è stato Santo Pettignano, direttore dei Sistemi informativi e Controllo di gestione.

L’Asp di Siracusa si è distinta con il progetto “Dall’AI generativa all’AI governata”, avviato a gennaio 2025. La commissione e il pubblico, costituito dalla comunità scientifica dei presenti al convegno chiamati a votare un progetto tra i sette selezionati dalla giuria scientifica, hanno voluto premiare la capacità dell’Azienda di andare oltre il semplice approccio sperimentale dell’assistenza virtuale integrando l’Intelligenza Artificiale in modo strutturato e sicuro nei processi clinico-organizzativi. “Il progetto – spiega Santo Pettignano – si è distinto per la sua capacità di ridurre drasticamente il carico cognitivo degli operatori sanitari e migliorare la qualità della documentazione e dei servizi”.

Tra i risultati più evidenti che hanno portato alla vittoria, spicca l’efficientamento burocratico: il tempo necessario per la produzione delle lettere e delle schede di dimissione ospedaliera è passato da 30-60 minuti a soli 5-10 minuti per caso, con un risparmio potenziale stimato in oltre 17.000 ore annue. Il sistema ha inoltre introdotto soluzioni avanzate di allerta e passaggi di consegne strutturati nel Pronto Soccorso per azzerare il rischio di omissioni, oltre a cruscotti evoluti per il supporto direzionale.

“Questo nuovo successo nazionale dell’Asp di Siracusa – dichiara il commissario straordinario Gioacchino Iraci – dimostra come l’innovazione tecnologica applicata alla sanità pubblica non sia solo una scommessa sul futuro, ma una solida realtà che l’Azienda continua a guidare con risultati concreti a beneficio di tutto il personale e, di riflesso, della qualità dell’assistenza offerta ai cittadini”.