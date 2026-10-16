Ass. Carabinieri di Siracusa, festeggiati i 96 anni del vice brigadiere Giuseppe Caligiore

Attualità · Festa

eri pomeriggio, 15 ottobre, la Sezione di Siracusa dell’Associazione Nazionale Carabinieri ha celebrato il 96º compleanno del Presidente onorario e decano, Vicebrigadiere Giuseppe Caligiore.

Una vita legata all’Arma, arruolato nel 1950 ha prestato servizio tra il Lazio, il Veneto e la Sicilia ed ha concluso la sua carriera a Ragusa nel 1979.

Alla ricorrenza hanno partecipato anche il Comandante Provinciale dei Carabinieri, Colonnello Dino Incarbone e il Comandante dalla Compagnia di Siracusa, Maggiore Giancarlo Cravotta.

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L’Associazione ha espresso al Vicebrigadiere Caligiore, circondato dall’affetto dei suoi cari, profonda gratitudine e sincero affetto.

Amato e stimato da tutti, con il suo esempio, la sua integrità e la sua saggezza ha rappresentato e continua a rappresentare un punto di riferimento per la sezione incarnando, anche in quiescenza, i valori dell’Arma dei Carabinieri.