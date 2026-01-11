Assalto ai bancomat nella notte: esplosione a Palazzolo, rubati 90 mila euro. Colpo anche a Buccheri

Notte di paura nel siracusano per una doppia azione criminale ai danni di sportelli bancomat, messa a segno con modalità diverse ma in un arco temporale ravvicinato.

A Palazzolo Acreide il colpo è scattato intorno alle 3:30 del mattino, quando ignoti hanno fatto esplodere con una bomba carta il bancomat del Monte dei Paschi di Siena, situato all’angolo tra via Carlo Alberto e via Bando Superiore. La violenta deflagrazione ha svegliato numerosi residenti e causato danni allo sportello automatico e alle strutture circostanti. Secondo una prima stima, i malviventi sarebbero riusciti a portar via circa 90.000 euro prima di darsi alla fuga.

Quasi in contemporanea, un altro assalto è stato registrato a Buccheri, dove il bancomat è stato preso di mira con una pala meccanica, utilizzata per sfondare e divellere lo sportello Unicredit. Anche in questo caso l’azione è stata rapida e ha provocato danni ingenti, anche se resta da chiarire l’ammontare dell’eventuale bottino.

Sul posto, in entrambi i comuni, sono intervenuti i Carabinieri, che hanno avviato le indagini per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti e verificare se i due episodi siano collegati. Gli investigatori stanno acquisendo le immagini dei sistemi di videosorveglianza e raccogliendo elementi utili all’identificazione dei responsabili.