Assalto in gioielleria a Palazzolo, CNA e Confcommercio chiedono tutele per il territorio

Attualità · la solidarietà

Una notte di inaudita violenza criminale ha colpito il cuore del tessuto commerciale di Palazzolo Acreide. Due gioiellerie del borgo ibleo sono state prese di mira in un doppio, brutale assalto condotto utilizzando escavatori come arieti. Il colpo è purtroppo andato a segno ai danni dell’attività “Gora Preziosi”, mentre è fallito – pur lasciando dietro di sé una scia di devastazione – quello tentato contro la gioielleria “Le Griffe”.

In entrambi i casi si registrano danni materiali ingentissimi alle strutture. Ad aggravare un quadro già drammatico, le inaccettabili minacce e intimidazioni rivolte dai malviventi ai passanti che si sono trovati ad assistere alle spaccate nel centro cittadino.

Amara e carica di sdegno è la reazione di Gianpaolo Miceli, Segretario Territoriale di CNA Siracusa: “Come vorreste definire quelle persone che distruggono tutto quello che, pazientemente, si costruisce… Come chiamereste quei parassiti che vivono sui sacrifici altrui, quelli che non guardano in faccia niente e nessuno? Speravamo di aver arginato un fenomeno schifoso ma è evidente che non è ancora finita, forse non è mai finita. È chiaramente necessario garantire un presidio maggiore a tutela di tutta l’area interna”.

Di fronte a questa escalation di criminalità sfacciata e distruttiva a Palazzolo Acreide, l’associazione di categoria annuncia un’azione istituzionale immediata: CNA Siracusa chiederà formalmente nelle prossime ore un incontro urgente al Prefetto, per sollecitare misure di sicurezza straordinarie e un rafforzamento del controllo del territorio montano.

“Non possiamo lasciare i nostri imprenditori in balia di criminali senza scrupoli – interviene con fermezza Rosanna Magnano, Presidente Provinciale di CNA Siracusa – Questi assalti sono un attacco diretto all’economia sana, al diritto al lavoro e alla serenità di intere comunità. Le nostre Istituzioni e le Forze dell’Ordine devono dare una risposta corale e immediata. Esprimiamo la nostra totale solidarietà, vicinanza e supporto ai titolari di ‘Gora Preziosi’ e ‘Le Griffe’, vittime di una violenza inaccettabile”.

A farsi portavoce del sentimento delle imprese locali è Nina Tanasi, Presidente Comunale di CNA Palazzolo Acreide, che esprime profondo sgomento per l’accaduto nella sua città: “C’è rabbia, dolore e un forte senso di impotenza nel vedere i sacrifici di una vita sventrati dalle benne degli escavatori nel cuore della notte. I nostri centri e le nostre aree interne non possono trasformarsi in zone franche. La richiesta di una maggiore presenza dello Stato oggi non è solo un appello, ma una necessità vitale per la sopravvivenza stessa del nostro commercio di vicinato e per la sicurezza dei cittadini palazzolesi”.

Anche Confcommercio Siracusa esprime profonda solidarietà e vicinanza ai commercianti che, nelle ultime ore, sono stati colpiti da gravi episodi di cronaca che hanno interessato il territorio provinciale. Particolare preoccupazione suscita quanto accaduto nella notte a Palazzolo Acreide, un episodio che alimenta il senso di insicurezza tra gli operatori economici e nell’intera comunità, già nei mesi scorsi provata dall’assalto al bancomat con la medesima tecnica di sfondamento tramite caterpillar.

“A nome di Confcommercio Siracusa – dichiara il presidente Diana – desidero esprimere la nostra piena vicinanza agli imprenditori coinvolti. Chi ogni giorno investe, crea lavoro e contribuisce alla vitalità economica dei nostri centri non può essere lasciato solo di fronte a episodi che minano la serenità dell’attività d’impresa e della vita quotidiana”

Confcommercio Siracusa rinnova la piena fiducia nell’operato delle Forze dell’Ordine, impegnate nelle indagini per fare piena luce sugli episodi e individuare rapidamente i responsabili: “Siamo certi – prosegue Diana – che l’impegno e la professionalità delle Forze dell’Ordine consentiranno di fare piena luce su quanto accaduto. A loro va il nostro sostegno e il nostro ringraziamento per il lavoro svolto quotidianamente a tutela della collettività”

Allo stesso tempo, Confcommercio Siracusa ritiene necessario che, in questa fase, si proceda con un deciso rafforzamento della presenza dello Stato sul territorio, attraverso un incremento dei presìdi di controllo e delle attività di vigilanza, soprattutto nei centri maggiormente esposti a fenomeni criminali.

“È fondamentale – conclude il presidente Diana – che cittadini e operatori economici percepiscano concretamente la presenza dello Stato. Una rete di controlli più capillare e visibile rappresenta non solo un efficace strumento di prevenzione, ma anche un segnale di fiducia e di vicinanza alle comunità locali. Solo così sarà possibile ristabilire un clima di serenità, riportando la vita sociale e commerciale dei nostri territori a una condizione di equilibrio e sicurezza, indispensabile per la crescita economica e civile della provincia”