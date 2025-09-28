Assegnato il “I Premio Cultura Sebastiano Di Pietro” del Lions Club Priolo Gargallo

Il Lions Club Priolo Gargallo, Presidente Avv. Mariangela Musumeci, ha assegnato il “I Premio Cultura – Sebastiano Di Pietro” all’artista priolese Rita Maimonte per i meriti comunicativi, attraverso le sue opere pittoriche, di valori e temi universali, di messaggi di attualità come la “questione femminile”, l’attenzione per la sostenibilità e la tutela dell’ambiente in cui viviamo, e la natura, che ci circonda.

Il Premio neoistituito mira a premiare i talenti culturali del territorio, che attraverso segni tangibili dell’intelletto, dell’arte, della letteratura, della musica, rappresentano esempi concreti di quello che è stato il motto lionistico di Sebastiano Di Pietro, che fu Governatore nell’a.s. 2011-2012: “Minimizzare la retorica e privilegiare la concretezza”.

Il premio dall’intenso significato simbolico, è stato realizzato dalla Maestra ceramista Katty Nitto, a conferma della sensibilità del Lions Club Priolo Gargallo anche per la promozione delle maestranze locali. La consegna del premio è avvenuta durante la presentazione di “Priolo in Arte, VIII ed. della mostra dell’Angelo Custode”, promossa dal Circolo Culturale Tommaso Gargallo, che insieme al Lions Club Priolo Gargallo è tra le associazioni culturali più longeve, operanti nel territorio.

Hanno presenziato numerose autorità lionistiche: il Presidente di zona 19 Dott.ssa Rossella Marchese, che ha voluto dare testimonianza del ruolo incisivo della cultura nel processo di miglioramento e crescita collettiva, il Presidente del Lions Club Priolo Gargallo Avv. Mariangela Musumeci, che ha descritto l’intento del Premio di valorizzare chi agisce con concretezza sul territorio, promuovendo la cultura, assicurando la diffusione di valori educativi e di emancipazione, il vice Presidente del Lions Club Priolo Gargallo prof.ssa Mariagrazia Di Pietro, che con onore ed emozione ha evidenziato l’importanza della forza di volontà nel voler cambiare, impegnarsi, servire, affermare e trasmettere i valori di chi, come Sebastiano Di Pietro, ha agito diventando un riferimento da tramandare.

Il premio ha rappresentato un service molto partecipato, vissuto con orgoglio dai tanti Soci presenti del Lions Club Priolo Gargallo, che ha dato l’avvio ad un anno sociale ricco di aspettative di servizio.