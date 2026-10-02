Assemblea CGIL Siracusa: tra i temi cauzione idrica, futuro industriale e caro carburanti

Attualità · Sindacati

Crisi industriale, ambiente, acqua, caro vita, sanità pubblica e giovani. Sono alcuni dei temi affrontati questa mattina dal segretario generale della CGIL di Siracusa, Franco Nardi, nel corso dell’Assemblea generale dell’organizzazione sindacale.

Dopo alcuni passaggi di carattere amministrativo, Nardi ha concentrato il suo intervento sulle principali vertenze del territorio, sottolineando la necessità di un’azione sindacale che, oltre alla denuncia, punti alla costruzione di risposte e mobilitazioni.

“Stiamo attraversando un momento complicato e penso che questa assemblea debba servire proprio a questo: a capire come agire come CGIL. Perché non basta denunciare. Dobbiamo provare a costruire una risposta”, ha detto Nardi.

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Il segretario generale ha indicato la necessità di una CGIL “ancora più presente, ancora più visibile e anche più combattiva”, capace di confrontarsi ai tavoli istituzionali quando esistono le condizioni per discutere e di mobilitarsi quando, invece, non arrivano risposte.

Al centro dell’intervento anche la situazione della zona industriale siracusana. “Abbiamo una crisi industriale che continua a trascinarsi senza che si riesca ancora a capire quale sarà realmente il futuro del nostro polo industriale”, ha sottolineato Nardi, ricordando le preoccupazioni di migliaia di lavoratori diretti e dell’indotto.

Il sindacato chiede di conoscere quali siano gli investimenti previsti, i piani industriali, le garanzie occupazionali e le tutele ambientali per il futuro del polo industriale, considerato ancora determinante per l’economia provinciale.

Nardi ha quindi richiamato le altre questioni aperte sul territorio: dalla depurazione industriale alla sicurezza, dalla gestione dell’acqua alla questione ambientale, fino al costo della vita. “Abbiamo famiglie che devono fare i conti con un costo della vita sempre più alto. Abbiamo il caro carburanti, salari che non riescono più a tenere il passo con i prezzi e pensioni che perdono potere d’acquisto”.

Tra le criticità indicate anche la sanità pubblica e le liste d’attesa, oltre alla situazione dei giovani, con molti che continuano a lasciare il territorio in cerca di opportunità.

“Questi problemi non sono separati, sono tutti pezzi dello stesso problema”, ha affermato Nardi, ribadendo la necessità di riportare al centro il futuro economico e sociale della provincia.

Durante l’assemblea è stato affrontato anche il tema della cauzione idrica annunciata per gli utenti di Aretusa Acque. Su questo punto la posizione della CGIL è netta. “Nessuna cauzione va chiesta agli utenti che già pagano tariffe tra le più alte del Paese”, ha dichiarato Nardi.

Il sindacato solleva inoltre una questione relativa alla composizione societaria del gestore del servizio idrico, sostenendo che la cauzione potrebbe essere richiesta soltanto con il consenso di tutte le componenti della società, che per la provincia di Siracusa è a partecipazione mista, con una componente pubblica.

La CGIL ha annunciato per il 7 ottobre un sit-in davanti al Vermexio, proprio per contestare la richiesta della cauzione e chiedere un intervento da parte delle istituzioni. “Non capiamo il silenzio della politica e delle istituzioni su questo argomento”, ha affermato Nardi.

Infine, il segretario generale ha annunciato la partecipazione di una delegazione siracusana alla manifestazione nazionale in programma a Roma. Al centro della mobilitazione ci saranno la difesa e il rafforzamento della sanità pubblica, il diritto a salari dignitosi, l’accesso alla scuola e alla formazione universitaria, il contrasto al precariato e la difesa del potere d’acquisto di lavoratori e pensionati, anche alla luce dell’aumento del costo dei carburanti.