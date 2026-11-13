Assemblea CISL FP all’Inps di Siracusa, collegati i dipendenti da tutta la Sicilia

Attualità · CISL FP SIRACUSA

Si è tenuta ieri, presso la Direzione Provinciale Inps di Siracusa, l’assemblea promossa dalla CISL FP Ragusa Siracusa dal titolo “Insieme per il futuro del lavoro pubblico”, con la partecipazione dei lavoratori dell’Istituto e il collegamento in videoconferenza per i dipendenti INPS di tutta la Sicilia. L’iniziativa ha coinvolto centinaia di persone in tutta la Sicilia, con una grande partecipazione.

I lavori sono stati aperti da Andrea Milici, segretario territoriale della CISL FP Ragusa Siracusa, che ha rivolto il saluto ai presenti e ai colleghi collegati da tutta la Sicilia. Ha illustrato il senso dell’iniziativa, pensata come momento di confronto diretto con il personale sui temi che incidono sul lavoro quotidiano e sulle prospettive professionali all’interno dell’Istituto.

Particolarmente atteso l’intervento dei coordinatori nazionali Inps CISL FP, Paolo Scilinguo e Alessandro Ansuisi, che hanno fornito un quadro aggiornato sul CCNL 2025/2027 del comparto Funzioni Centrali e sulla trattativa per il CCNL 2026, oltre che sulle altre questioni ancora aperte ai tavoli nazionali. Hanno inoltre risposto alle domande e raccolto le istanze del personale, anche dei colleghi collegati da remoto.

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La segreteria della Cisl Fp RAGUSA Siracusa ha ringraziato la direttrice della sede Inps di Siracusa, Teresa Papalia, per la disponibilità dimostrata nel mettere a disposizione i locali e tutto il necessario per consentire il collegamento in videoconferenza dei dipendenti Inps di tutta la Sicilia. Un ringraziamento è stato rivolto inoltre al coordinamento regionale Sicilia Inps CISL FP, in particolare a Giovanna Valenti e Vincenzo Romeo nonché alla Federazione regionale CISL FP, per aver fatto sì che l’assemblea potesse coinvolgere tutti i dipendenti INPS della Sicilia.

A concludere l’assemblea è stato l’intervento di Mauro Bonarrigo, segretario generale della CISL FP Ragusa Siracusa, che ha ringraziato i relatori e tutti i partecipanti per la numerosa e partecipata adesione. Ha ribadito l’impegno della CISL FP nella tutela dei diritti dei lavoratori, nella valorizzazione delle professionalità e nel sostegno al personale dell’Istituto in questa fase di cambiamento.