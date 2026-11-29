Attualità · Giustizia

Sicurezza nei luoghi di lavoro, benessere del personale e carichi di lavoro: questi i temi al centro dell’assemblea sindacale della Uil Fp Siracusa, svoltasi nella sala biblioteca del Tribunale.

All’incontro erano presenti la segretaria generale della Uil Fp Siracusa, Gesualda Altamore, Mirko Manna, coordinatore nazionale Giustizia e segretario nazionale Uil Fp Giustizia, Antonio Setola, segretario Uil Fp Siracusa e responsabile del dipartimento Funzioni Centrali; Alfonso Farruggia, segretario regionale Uil Fp; Giuseppe Manno, per l’area Giustizia ordinaria e amministrativa della Uil Fp Sicilia e Giuseppina Catanzaro, coordinatrice regionale Uil Fp Giustizia.

Nel corso del confronto sono state raccolte segnalazioni sulle condizioni di lavoro e sulla sicurezza degli ambienti. Tra le richieste avanzate, la definizione chiara dei carichi di lavoro attraverso criteri trasparenti e verificabili, per favorire una distribuzione equilibrata delle attività e delle responsabilità. Per il sindacato, la qualità del servizio offerto ai cittadini è legata anche alla tutela di chi opera quotidianamente negli uffici giudiziari.

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L’assemblea ha affrontato inoltre il rinnovo del Contratto collettivo nazionale delle Funzioni Centrali e le relative prospettive, oltre alle vertenze e alle iniziative che riguardano il Ministero della Giustizia. Tra i temi discussi anche le proposte della Uil Fp rivolte al Governo, compresa la richiesta di eliminare gli enti comunitari e regionali per destinare maggiori risorse direttamente alle retribuzioni dei lavoratori.

La Uil Fp ha annunciato che porterà le criticità raccolte all’attenzione dell’Amministrazione, chiedendo un confronto orientato a individuare interventi concreti e verificabili. “L’ascolto delle lavoratrici e dei lavoratori deve tradursi in risposte e soluzioni“, è la posizione espressa dal sindacato, che ha ringraziato il personale per aver conciliato la partecipazione all’assemblea con le esigenze degli uffici e la struttura territoriale per il contributo all’iniziativa.