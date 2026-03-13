Assistenza di base a Sortino: Asp Siracusa potenzia il servizio con nuovi medici di famiglia e tecnologie più rapide

L’Asp di Siracusa ha messo in campo una serie di interventi per superare i disagi legati alla recente carenza di medici di famiglia a Sortino, causata da alcuni pensionamenti.

L’obiettivo è garantire a tutti i cittadini una copertura sanitaria continua, riducendo i tempi di attesa e facilitando l’accesso alle cure.

Per rispondere con immediatezza alle necessità della cittadinanza, l’Azienda ha già individuato e attivato due nuovi professionisti che dal 2 marzo hanno ufficialmente iniziato la loro attività. Si tratta di due incarichi provvisori che permettono di assicurare l’assistenza medica di base proprio mentre si conclude l’iter burocratico per le assegnazioni definitive.

La macchina amministrativa è in piena attività per coprire stabilmente tutti i tre posti attualmente vacanti a Sortino. Dopo aver censito le necessità e comunicato i dati all’Assessorato regionale della Salute, le graduatorie regionali sono state definite e si prevede che l’assegnazione degli incarichi a tempo indeterminato possa concludersi entro il mese corrente.

Oltre alla individuazione di nuove forze mediche, per rendere più veloci le operazioni burocratiche, i medici verranno dotati di un nuovo software specifico per la prescrizione dei farmaci. Questa innovazione permetterà di abbattere sensibilmente i tempi di attesa per le ricette, rendendo il rapporto tra medico e paziente più fluido e immediato.

L’attenzione dell’Azienda verso la sanità territoriale è massima, con l’impegno costante di trasformare le criticità, come nel caso di Sortino legate ai pensionamenti, in un’occasione di rinnovamento e potenziamento dei servizi sanitari locali.