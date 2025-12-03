Nell’udienza tenutasi ieri, il gup Andrea Migneco ha pronunciato sentenza di assoluzione con la formula “il fatto non sussiste”, al termine del processo celebrato con rito abbreviato che vedeva imputato l’ex sacerdote Salvatore Cunsolo, accusato di violenza sessuale ai danni di un giovane di Francofonte.

La decisione arriva dopo che, nell’ultima udienza, il pubblico ministero Stefano Priolo aveva già richiesto l’assoluzione, ritenendo non raggiunta la certezza necessaria per affermare la responsabilità penale dell’imputato rispetto alle condotte contestate.

Il procedimento prendeva le mosse dalla denuncia di un ragazzo di Francofonte, che aveva riferito alla Squadra Mobile di Siracusa di aver subito abusi sessuali da parte dell’allora sacerdote quando era ancora minorenne.

Secondo il racconto del giovane, le presunte condotte si sarebbero protratte per diversi anni, a partire dalla sua infanzia.

Parallelamente all’indagine penale, la Curia di Siracusa aveva attivato un procedimento canonico, sospendendo Cunsolo dall’esercizio pubblico del ministero in via cautelativa, in attesa degli esiti dei processi.

Nella fase preliminare Cunsolo aveva optato per il rito abbreviato, condizionato all’audizione di alcuni testimoni indicati dalla difesa.

Ieri la conclusione: il giudice Migneco ha pronunciato l’assoluzione piena perché “il fatto non sussiste”, decisione in linea con la richiesta della Procura, che non aveva ritenuto sussistenti elementi probatori sufficienti per sostenere l’accusa fino a una condanna.