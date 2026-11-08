Assostampa Siracusa, Alessandro Ricupero nuovo segretario

Attualità · Giornalismo

Alessandro Ricupero, corrispondente della Gazzetta del Sud e dell’Agenzia ANSA, nonché addetto stampa dell’Arcidiocesi di Siracusa, è il nuovo segretario della sezione di Siracusa di Assostampa.

Succede a Prospero Dente ed è stato eletto per acclamazione dai colleghi presenti all’Assemblea provinciale tenuta nel salone “Giulio Pastore” della Cisl.A completare la nuova segreteria il vice segretario Salvatore Di Salvo e la segretaria tesoriere Katia Scapellato.

“Ringrazio i colleghi che mi hanno accordato fiducia e ringrazio la segreteria uscente per il lavoro svolto in questi anni – ha detto il neo segretario – Ci attendono una serie di impegni a sostegno della nostra categoria e di tutti i nostri iscritti. Sappiamo quanto sia complicato il momento per il mondo del giornalismo – ha concluso Ricupero – ed è proprio per questo che serve il sostegno di ognuno e la disponibilità a condividere ogni azione messa in campo a nostra tutela”.

L’Assemblea ha, infine, eletto i delegati che rappresenteranno la sezione di Siracusa al XXXV Congresso regionale dell’Assostampa Sicilia in programma a Palermo dal 24 al 26 novembre prossimi.

Per i Professionali, con la lista “Stampa Siracusana Controcorrente”, sono stati designati Prospero Dente, Carmelo Maiorca, Sebastiano Diamante e Giuseppe Cascio. I supplenti sono Gianluca Carnazza e Francesco Di Parenti.

Per i Collaboratori, sempre con la lista “Stampa Siracusana Controcorrente”, è stato designato Giulio Perotti, mentre il supplente sarà Salvatore Di Salvo.