Ultime news

1 minuto di lettura
Piazza Archimede

Assostampa Siracusa in piazza con la Cgil: “Basta barbarie a Gaza”

Domani la mobilitazione in piazza Archimede a sostegno della Global Sumud Flotilla: “colpire i giornalisti significa avere paura della verità"

La Global Sumud Flotilla a Siracusa

Domani la mobilitazione in piazza Archimede a sostegno della Global Sumud Flotilla: “colpire i giornalisti significa avere paura della verità"

1 minuto di lettura

Assostampa Siracusa, il sindacato unitario dei giornalisti, domani mattina sarà al fianco della Cgil provinciale in piazza Archimede, davanti alla Prefettura, aderendo alle iniziative contro le barbarie in atto a Gaza e a sostegno di Global Sumud Flotilla.

La Federazione della stampa, aderendo all’appello del sindacato, ha chiamato a raccolta tutti i colleghi per mobilitarsi contro una strage immane che ha già coinvolto almeno 250 giornalisti, uccisi dopo i fatti del 7 ottobre. Assostampa ricorda come “uccidere gli operatori dell’informazione significa aver paura della verità e per questo, vivendo in una regione che ha pagato un prezzo altissimo in termini di giornalisti ammazzati, domani saremo convintamente in piazza“.


 


© Riproduzione riservata - Termini e Condizioni
Stampa Articolo


© Riproduzione riservata - Termini e Condizioni