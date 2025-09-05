Assostampa Siracusa in piazza con la Cgil: “Basta barbarie a Gaza”

Assostampa Siracusa, il sindacato unitario dei giornalisti, domani mattina sarà al fianco della Cgil provinciale in piazza Archimede, davanti alla Prefettura, aderendo alle iniziative contro le barbarie in atto a Gaza e a sostegno di Global Sumud Flotilla.

La Federazione della stampa, aderendo all’appello del sindacato, ha chiamato a raccolta tutti i colleghi per mobilitarsi contro una strage immane che ha già coinvolto almeno 250 giornalisti, uccisi dopo i fatti del 7 ottobre. Assostampa ricorda come “uccidere gli operatori dell’informazione significa aver paura della verità e per questo, vivendo in una regione che ha pagato un prezzo altissimo in termini di giornalisti ammazzati, domani saremo convintamente in piazza“.



