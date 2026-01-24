Assostampa Siracusa ricorda Mario Francese

Anche quest’anno Assostampa Siracusa ricorderà il collega Mario Francese nel giorno del suo assassinio per mano della mafia. L’appuntamento è fissato per lunedì prossimo, 26 gennaio, alle 9.30 davanti alla lapide posta in suo ricordo all’interno del parco archeologico (ex Casina Cuti).

Sarà un momento di breve ricordo e riflessione. Saranno presenti, insieme al segretario provinciale di Assostampa Siracusa Prospero Dente, il tesoriere dell’Ordine dei Giornalisti di Sicilia, Daniele Lo Porto, il componente della Giunta regionale di Assostampa Sicilia, Francesco Di Parenti, le autorità civili e militari della provincia e i nipoti di Mario Francese.

Alla cerimonia saranno anche presenti il Prefetto di Siracusa, Chiara Armenia, il Questore Roberto Pellicone e il comandante provinciale dei Carabinieri, Dino Incarbone oltre a quello della Guardia di Finanza, Jonathan Pace.