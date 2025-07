Assoutenti della Strada Siracusa contro i passaggi pedonali rialzati in via Forlanini e via Tica

I passaggi pedonali rialzati progettati in via Forlanini e via Tica finiscono nel mirino dell’Assoutenti della Strada di Siracusa, che ha formalmente diffidato il Comune, il sindaco, e i responsabili dei settori Mobilità e Viabilità. Al centro delle contestazioni, non solo presunte irregolarità normative, ma anche timori legati alla sicurezza e operatività dei mezzi di soccorso.

Secondo l’associazione, le due strade interessate dall’intervento sono da considerarsi percorsi strategici per i servizi di emergenza: in zona operano infatti due postazioni del 118 (una presso l’Ospedale Rizza e una in viale Tica 41) e, nelle immediate vicinanze, in via Augusto Von Platen, si trova la caserma dei Vigili del Fuoco. L’introduzione di dissuasori fisici – come i passaggi pedonali rialzati – a detta dell’associazione potrebbe rallentare gli interventi di emergenza.





A sostegno della propria posizione, Assoutenti della Strada Siracusa cita il Codice della Strada, il relativo Regolamento di Attuazione, e specifiche direttive tecniche che vieterebbero, proprio per motivi di sicurezza, la realizzazione di rallentatori fisici lungo i percorsi frequentati da mezzi di soccorso.

Oltre alla questione normativa, viene sollevato anche un profilo economico: “Decisioni tecniche non conformi alla legge – avverte l’Associazione – generano oneri per la collettività e possono determinare responsabilità contabili”. Per questo, è stato annunciato che, in assenza di un dietrofront, verrà informata la Corte dei Conti.

Il tutto è nato da una serie di articoli id stampa che hanno svelato i dettagli del progetto. Di conseguenza, l’associazione ha inviato una formale diffida affinché venga revocata la realizzazione dei passaggi pedonali rialzati nelle due vie incriminate. Viene inoltre suggerita l’adozione di strumenti alternativi – meno invasivi e più economici – per ridurre la velocità dei veicoli e migliorare la sicurezza pedonale, senza compromettere il servizio di emergenza.

Nel comunicato si legge anche un invito a una maggiore attenzione preliminare da parte dei tecnici comunali nella valutazione delle caratteristiche stradali e dei flussi di traffico, per evitare interventi inadeguati e potenzialmente dannosi.

Le vie interessate dal progetto sono via Forlanini, viale Tica (con riferimento particolare al civico 41) e via Augusto Von Platen (per la vicinanza alla caserma dei Vigili del Fuoco)