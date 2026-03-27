Ast, Auteri replica a Genovese: “Nessun invito ricevuto. Si smetta di coprire tutto con dichiarazioni di comodo”

“Prendo atto delle dichiarazioni del presidente Ast Luigi Genovese, ma devo smentire con nettezza quanto affermato. Io non ho ricevuto alcun invito, né formale né informale, per l’incontro che si è tenuto oggi a Siracusa. Non mi è arrivata alcuna convocazione nella chat ufficiale della IV Commissione, né tramite i canali istituzionali normalmente utilizzati per questo tipo di appuntamenti”.

Lo dichiara il deputato regionale Carlo Auteri, replicando alle parole del presidente dell’Ast.

“Se qualcuno sostiene il contrario, allora deve chiarire in quale sede, con quali modalità e attraverso quali strumenti sarebbe stato trasmesso questo presunto invito. Per quanto mi riguarda, la verità è molto semplice: nessuno mi ha invitato. E trovo singolare che si tenti di coprire questa circostanza con dichiarazioni generiche che non corrispondono ai fatti”.

Auteri allarga poi il ragionamento al piano politico e istituzionale. “Il punto, comunque, non è la mia persona. Il punto è il metodo. Prima si salta o si rinvia il confronto nelle sedi istituzionali competenti, poi si organizza un’iniziativa sul territorio facendola passare come momento di condivisione ampia. Questo non è un modo serio di gestire una vertenza delicata come quella dell’Ast”.

Il deputato regionale ribadisce che la questione centrale resta quella dei lavoratori. “Mentre si discute di inviti sì o inviti no, ci sono 35 interinali che aspettano ancora risposte concrete. È questo il tema vero. È su questo che il presidente Ast dovrebbe concentrare ogni energia, non sul tentativo di trasformare una visita in rimessa in un momento risolutivo”.

“Da parte mia – aggiunge – nessuna polemica personale, ma nemmeno la disponibilità a far passare per normale ciò che normale non è. Le istituzioni si rispettano con i fatti, con la trasparenza e con la correttezza nei rapporti, non con ricostruzioni di comodo”.

Infine, l’affondo conclusivo: “Se davvero si vuole chiudere questa vicenda, allora si dica la verità fino in fondo. Io non ho ricevuto alcun invito e continuo a ritenere che su Ast servano risposte serie, non coperture reciproche. I lavoratori meritano chiarezza, non rappresentazioni”.