Ast, Carta: “nessuna polemica, solo lavoro per il risanamento e il futuro della società”

“Nessuna graticola, nessun disturbo e nessuna attività di contrasto. C’è soltanto il normale lavoro del Parlamento siciliano, che da tre anni e mezzo è impegnato in maniera costante per accompagnare il percorso di risanamento dell’Ast”. Lo dichiara il deputato regionale del gruppo Mpa-Grande Sicilia e presidente della Commissione Trasporti dell’Ars, on. Giuseppe Carta. “È importante chiarire – prosegue Carta – che quando si parla di risanamento si fa riferimento a criticità e debiti che non nascono certo oggi, né nell’attuale gestione. In questi anni abbiamo lavorato con tutti i presidenti che si sono succeduti, assieme all’assessorato alle Infrastrutture e a quello all’Economia, per sostenere concretamente la società. Il Parlamento è intervenuto più volte con impegni di spesa, garantendo risorse fondamentali per il funzionamento dell’azienda”.

Un lavoro che si è sviluppato anche sul piano organizzativo e gestionale: “Abbiamo seguito con attenzione – aggiunge – le procedure di gara avviate dall’assessorato per l’affidamento delle tratte ai privati e oggi continuiamo a lavorare per costruire un piano industriale che sia davvero innovativo, moderno e sostenibile”.

Il presidente della Commissione Trasporti interviene anche sulle polemiche emerse negli ultimi giorni: “Non c’è alcuna contrapposizione personale o politica. Le ricostruzioni apparse sulla stampa non corrispondono alla realtà. La richiesta di documentazione da parte della Commissione nasce esclusivamente dall’esigenza di comprendere nel dettaglio l’organizzazione dell’Ast e valutare con attenzione il piano di risanamento. L’audizione richiesta ha un solo obiettivo: mettere la politica regionale nelle condizioni di avere un quadro chiaro e completo di una società che consideriamo strategica per la mobilità dei siciliani. Se la documentazione sarà disponibile già nei prossimi giorni, procederemo immediatamente, altrimenti rinvieremo il confronto per garantire un’analisi ancora più approfondita. A Luigi Genovese, che considero un amico, va il mio augurio di buon lavoro: l’obiettivo comune resta il rilancio dell’Ast e il miglioramento dei servizi per i cittadini”.